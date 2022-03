Låse opp langsiktig verdi i krypto: Topp mynter å kjøpe

Volatiliteten i kryptomarkedet kan være svært farlig for kortsiktige handler. Det er imidlertid mulig å få svært anstendig avkastning på kapitalen hvis du bestemmer deg for å fokusere utelukkende på langsiktige spill. Faktisk vil de fleste mynter i markedet alltid levere verdi over tid. Her er hva du skal se etter i langsiktige mynter:

Sjekk den underliggende forretningsstrukturen og produktet.

Prosjektet må ha dype og seriøse investorer eller støttespillere

Sørg for at mynten også har et visst handelsvolum.

Når det er sagt, tenkte vi at det ville være fint å velge ut minst 3 mynter som kan hjelpe deg med å låse opp langsiktige verdier i krypto. Her er de:

Elrond (EGLD)

Elrond (EGLD) er en lovende blokkjede designet for å møte de viktigste utfordringene knyttet til eldre kjeder som Ethereum og Bitcoin. Plattformen tilbyr raske, rimelige og svært effektive transaksjoner.

Datakilde: Tradingview

Den blir sett på som en av hovedutfordrerne til Ethereums dominans. I løpet av de siste månedene har Elrond fått nye investerings- og økosystemmidler for å utvide rekkevidden. Det er en ressurs som har kapasitet til å tilby utrolig langsiktig verdi.

Harmoni (ONE)

Harmony (ONE) er også et annet blokkjedeprosjekt som ble bygget for å hjelpe til med å lage innovative DAPP-er. Den er designet for å fremme lave gassavgifter, raskere hastigheter og brukervennlighet i samfunnet. Harmony-prosjektet har eksistert i flere år og er fortsatt en høypotensialmynt på lang sikt.

Compund Finance (COMP)