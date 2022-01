Lebron James og Crypto.com kunngjør et nytt partnerskap

Lebron sier at blokkjede-teknoilogi revolusjonerer samfunnet, og at han ønsker å se samfunnet hans være en del av den spennende fremtiden.

LeBron James og Crypto.com vil hjelpe rundt 1600 Akron-barn med å lære om kryptovalutaer, og potensielt hjelpe dem å komme inn i kryptoteknologi-karrierer, sa NBA-stjernen via en uttalelse publisert på fredag.

Partnerskapet vil fungere gjennom Lebrons Foundation og målrette å gi barna førstehåndsferdigheter innen krypto og hvordan teknologien bak innovasjonen fungerer, sa Lakers-spillerens talsperson.

I følge uttalelsen vil Lebron James Family Foundation samarbeide med Crypto.com via I Promise School-programmet.

Crypto.com skal hjelpe til med å utvikle læringsressurser

James vokste opp i Akron, en av de fattige byene i Ohio, og hans satsning på å åpne skolen i 2018 så ut til å ha et prosjekt som ville holde elevene på skolen og hjelpe dem å vokse akademisk mot en karriere.

Når det gjelder dette spesielle partnerskapet, sa James at han ønsker å se flere åpne dører for "akademisk utsatte" barn, og bemerket at hovedmålet vil være å lede dem mot karriereveier innen Web3 og den globale digitale fremtiden.

Crypto.com-eksperter vil tilby opplæringen og ferdighetene virtuelt og gjennom personlige økter, med disse leksjonene utvidet til barna og deres familier, la uttalelsen til.

Ifølge James fortsetter kryptovaluta og den underliggende blokkjedeteknologien å revolusjonere ulike sektorer av samfunnet. Bortsett fra økonomien, har blokkjeder et fotavtrykk innen sport og underholdning, kunst og sosial interaksjon.

Han sier at han ønsker å se lokalsamfunn som Akron, hvor han vokste opp, være en del av denne fremtiden.

Kris Marszalek, kryptoplattformens medgründer og administrerende direktør, sa at firmaet hans vil hjelpe til med å skaffe utdanningsressurser samt gi jobbtreningsmuligheter.

De som drar nytte av dette, sa han, vil være i stand til å gjenskape kunnskapen og ferdighetene andre steder i samfunnet slik at flere mennesker kan dra nytte av "økonomisk uavhengighet og selvbestemmelse."

Selv om de spesifikke vilkårene for avtalen ikke er avslørt, forventes det at NBA-stjernen og kryptovalutautvekslingsfirmaet vil være ivrige etter å samarbeide i en årrekke.

Crypto.com skrev historie med sin avtale på 700 millioner dollar for å omdøpe Staples Center til Crypto.com Arena i november 2021.