Intervju med Denys Tysjtsjenko og Isaac Pintosevich. Våren 2022 fant en storstilt kryptovaluta-begivenhet sted – åpningen av Leadership Academy for MediaCoin. Til dags dato er det mange selskaper knyttet til kryptovalutamarkedet og investeringer. Hvordan er MediaCoin forskjellig fra andre? Hvorfor er det interessant for bloggere og eksperter innen kryptovalutaer, NFT og metaversen? Hva er unikt med Leadership Academy-prosjektet?

La oss prøve å finne ut svarene på disse og andre spørsmål i dag. Våre gjester: Denys Tysjtsjenko – Markedsdirektør i MediaCoin, og Isaac Pintosevich – President for International Professional Association of IPACT Trainers.

– Hei, kjære gjester! Takk for at dere takket ja til å gjøre et intervju og fortelle oss detaljene om MediaCoin og spesielt Leadership Academy-prosjektet!

Denys, vennligst fortell meg hva MediaCoin gjør og hva dine ansvarsområder er i selskapet.

– Hei folkens! MediaCoin-selskapet populariserer kryptovalutaer, lærer folk om kryptovalutaer og tjener penger på det, samtidig som folk kan slå seg sammen og komme nærmere idolene sine gjennom NFT-verdenen og metaversen.

Jeg er markedsdirektør og også en av selskapets tradere. Jeg er ansvarlig for at pengene fungerer korrekt, multipliserer; for all markedsføring og promotering av selskapet over hele verden.

— Fortell meg hvordan MediaCoin er forskjellig fra andre investeringsselskaper og hva som er det særegne ved Leadership Academy-prosjektet.

— MediaCoin skiller seg ut: først og fremst er vi de første som kobler nettverksmarkedsføring, NFT-er og metaverset. For det andre legger vi stor vekt på produkter. På bare seks måneder har vi allerede vår egen NFT-markedsplass, en vanlig markedsplass hvor brukerne våre får rabatter. Vi har også den første versjonen av metaverse som kommer ut neste måned, hvor folk allerede vil kunne bruke den, og veldig snart vil det være en kryptovaluta-lommebok.

Dessuten legger vi stor vekt på opplæring. I mesterklasser lærer vi: hva er kryptovalutaer, hvordan tjene penger med dem, hva er NFT og metaverse; slik at personen som bestemmer seg for å jobbe med oss er bevisst. Og vi har det fantastiske Leadership Academy, som Isaac Pintosevich er ansvarlig for. Takket være ham studerer folk som kommer til plattformen ikke bare verdenen av kryptovalutaer, men også verdenen av bevissthet. Sergey Sevastyan, administrerende direktør for selskapet og jeg, kommer også til å lansere kryptotrening neste måned, og alle brukere vil fortsatt ha den opplæringen.

— Denys, hvordan kom du på ideen om å opprette Leadership Academy?

— Ideen om å opprette Leadership Academy kom rett og slett fordi jeg har jobbet med nettverksmarkedsføring i over syv år. Jeg fokuserer alltid på å lære folk, fordi jeg har lært over 4000 mennesker hvordan man handler. Jeg forstår at det viktigste i livet er å lære. Hvis en person har kunnskap og deretter begynner å handle, vil han ha 100% resultater. Og viktigst av alt, han/hun vil gjøre færre feil, så for oss er det viktig med opplæring.

«Isaac, fortell meg hvorfor du sa ja til å delta i dette prosjektet og hvilke perspektiver du så.

— For det første, i dag er kryptovalutaer, NFT-er og metaverset nye og voksende sfærer. Vi må innovere. Du må være der det nye skjer. Hvis du vil utvikle deg og vokse, må du definitivt være sammen med de som er i forkant. Så jeg bestemte meg for å begynne å samarbeide med MediaCoin.

For det andre er det viktigste i prosjekter teamet. MediaCoin har et team av utrolig energiske og ambisiøse mennesker. Jeg liker alltid å være sammen med disse menneskene og jobbe. Det er nøkkelen til suksess. Ambisjonen og energien til lederne, kombinert med profesjonaliteten til teamet de er en del av, garanterer resultater i prosjektene. De inviterte meg, dette beviser ikke bare deres ambisjoner og energi, men også deres høye intelligens. De inviterer de beste på alle felt til å samarbeide om prosjektet.

For det tredje er MediaCoin et internasjonalt prosjekt som sprer seg over hele verden, det samme er IPACT (International Professional Association of Coaches and Trainers), som jeg leder. Vi har en lignende ideologi: å gå til verden, en verden uten grenser. I dag forbinder kryptovaluta hele verden, alle land. Det er den mest praktiske betalingsmåten. Som IPACT er over hele verden, er MediaCoin det også.

— Isaac, fortell oss gjerne om din omfattende erfaring innen coaching og trening.

Jeg har jobbet i utdanningsfeltet siden 2006. I begynnelsen var jeg bedriftstrener, jeg underviste selskaper som Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble, de største selskapene i verden, jeg underviste i metodene mine, som jeg fant opp selv. Etter det skapte jeg min egen unike coachingstil kalt «The New Coaching Code». Jeg opprettet også Isaac Pintosevich Systems, som var et av de mest suksessrike selskapene i det post-sovjetiske rommet, som jeg senere solgte. Mer enn 100 000 av elevene mine er organisert i IPACT. Og jeg ledet det, jeg er president i denne foreningen. Denne ideelle organisasjonen hjelper trenere med å jobbe med kvalitet slik at markedet får de beste opplæringstjenestene. Så hvis du bestiller opplæring og treningsprogrammer et sted, se om de er IPACT-akkreditert, det er et kvalitetstegn.

Jeg kan si at spesielt i det post-sovjetiske rommet, gikk jeg gjennom alle områder av utdanningsvirksomheten. Jeg er professor i ledelse ved Synergy Business School. Jeg har skrevet 14 bøker, mer enn 1 000 000 solgte bøker over hele verden. Så jeg har en enorm mengde erfaring innen utdanning, og all den erfaringen tilhører IPACT, og de viktigste prestasjonene i verden brukes i MediaCoinLeadership Academy.

— Hvilke fordeler får deltakere i Leadership Academy av å ta dine kurs og opplæring?

— Vi utviklet Leadership Academy spesielt for MediaCoin. Alle programmer er dedikert til tre ting: det første er målene. Kraftige, store ledere har ambisiøse, lyse og store mål.

Det andre er effektivitet, handling for å nå disse målene, inkludert programmene «Vinner av latskap», «Aja! Brette!» Det finnes programmer som øker personlig effektivitet, og personen begynner å handle 20 ganger mer enn før. Stort mål og mye action.

Det tredje settet med programmer er programmer som gir lederverktøy for å bygge et team og motivere et team. Lederen oppnår målet ved hjelp av teamet. Dette er fordelene som Leadership Academy-deltakere får: de lærer å sette mål, handle 20 ganger hardere enn vanlige mennesker for å nå mål, og skape og inspirere team som vil hjelpe dem å nå disse fantastiske målene.

— Denys, snakk om sakene, om hva Leadership Academy-deltakerne allerede har oppnådd i løpet av den korte perioden av prosjektet.

— Det er mange saker. Folk som umiddelbart forsto essensen og begynte å lære, bokstavelig talt på en måned, fikk resultatet x2! Det viktigste er å lære og bruke kunnskapen i praksis. Det hjelper vi også med. Det er allerede mennesker som takket være ny kunnskap har mer motivasjon, latskap forsvinner, og de mottar allerede tusenvis og titusenvis av dollar.

— Hvilke andre prosjekter planlegger du å implementere basert på MediaCoin?

— Til høsten skal vi ha alle prosjektene som finnes innen kryptovaluta. I dag, jeg gjentar, er dette et produktmarked, hvor du kan kjøpe, takket være vår valuta og våre kontakter, noen produkter med rabatt. For eksempel selger vi Apple-produkter 15 % billigere enn markedet. Et begrenset antall varer, men kun for personer som har vår valuta.

Det er også en NFT-markedsplass hvor du kan tjene NFT-er og bruke dem i metaversen.

Dette er medieuniverser hvor folk skal danse, lære og synge. Mediepersonligheter vil være involvert. Vår egen kryptovaluta-lommebok vil lanseres i slutten av juli – begynnelsen av august, og denne kan folk bruke til å lagre kryptovalutaer og overføre dem. De trenger ikke å bruke andre tjenester, og viktigst av alt, de vil kunne veksle kryptovalutaer mot euro inne i lommeboken vår, be om kortet vårt og betale med det.

Også om sommeren vil vi ha en utskytningsrampe, og til høsten vil vi ha en utveksling. Om bare ett år (vi har jubileum i november) skal vi bygge alle produktene som er i kryptovalutabransjen i dag. Så vi vil oppdatere produktene, legge til nye ting, og gi flere og flere muligheter til våre deltakere.

— Isaac, hva ønsker du for leseren som ønsker å endre livet sitt og forbedre sine lederegenskaper?

Hvis du er en leder, må du gå der ledere samles. Hvis du vil være en leder og oppnå et mål, må du koble deg til menneskene som oppnår det. Uansett hvem du er sammen med, med disse menneskene, vil du lære. Dette er en veldig viktig lov, som meget tydelig gjenspeiler essensen. Hvis du vil være en leder og nå store mål, gå dit de samles. Koble til og jobb med de beste du kan på MediaCoin og Leadership Academy. Oppdag de beste menneskene for å nå dine mål, og dine mål vil bli oppnådd! Det er det jeg ønsker for alle lesere.

— Denys Tysjtsjenko og Isaac Pintosevich, tusen takk for det detaljerte intervjuet! Vi ønsker dere suksess og velstand!