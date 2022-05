Lido DAO (LDO)-token skyter i været på Binance-notering

Lido DAO (LDO) token, Ethereum-basert desentralisert finans (DeFi) plattform, har steget over 25% etter at Binance annonserte at den vil liste tokenet i dag.

Tokenet vil være tilgjengelig for innbytteparene LDO/USDT, LDO/BUSD og LDO/BTC og vil være live klokken 11:00 UTC, dette vil være den første noteringen av tokenet på en sentralisert kryptobørs.

I følge DeFi Llama er Lido blant plattformene som har den største markedsandelen i ETH-innsats (Ethereum satset på Lido er 10,15 milliarder dollar) og også den nest største DeFi-protokollen med total verdi låst (TVL) som hoppet over 20 milliarder dollar

Lido fortsetter å få trekkraft

Lido tilbyr innsats på tvers av Ethereum, Solana, Polygon, Terra og Kusama, dessuten er LDO-innskuddskanalen nå åpen, men i henhold til utvekslingspolicyen, må traderne vente i 24 timer for å utføre enhver transaksjon. Tokennoteringsgebyret vil være 0 BNB.

I tillegg har plattformen (Lido) vært en av de best favoriserte innsatsplattformene i det siste for Ethereum på en tid da det er en økende interesse for Ethereum 2.0. Token-prisen har imidlertid opplevd et betydelig fall etter at utvikleren forsinket Ethereum-fusjonen til tredje kvartal (Q3).

Selv om ETH-belønninger på Lido har sunket over tid til tross for innsatsen for å legge til andre eiendeler, vil dette nye trekket for desentralisering og Binance-notering være fordelaktig for Lido-brukere som har vært bekymret for trenden over tid.

I skrivende stund handlet LDO for $3,31, opp 26,73% de siste 24 timene etter å ha gått tilbake fra en topp på $3,51.