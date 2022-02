På $18,05 var det motstand.

På $15,5 fant LINK/USD-paret sterk støtte.

Chainlink-prisundersøkelsen viser at okser har vært klare til å motstå den negative bølgen, som er bra. Valutaen har hatt en enorm svekkelse i løpet av inneværende måned, men prisen øker jevnt, og er spådd å øke utover dens nåværende prisnivå på $17 på kort sikt.

Den neste barrieren er imidlertid fortsatt på $18,6, noe som forklarer hvorfor prissvingningen er moderat i dag. Men hvis den bullish trenden fortsetter i løpet av de påfølgende 24 timene, kan motstandsnivået overskrides, og LINK kan få et jevnt rally til $20, som er neste nøkkelnivå.

Oksene opprettholder sin fordel, og overvinner den bearish hindringen

I følge de siste oppdateringene avslører en-dags prisdiagrammet for Chainlink-prisgjennomgangen at kryptovalutaprisene har vokst i dag, med negativt press også synlig. Prisen nådde 18,053 dollar, opp 10,36 prosent på søndag. Diagrammet illustrerer også at oksene forsøkte å gjøre et comeback de siste dagene og nå har gjenvunnet kontrollen ettersom okser i dag har holdt prisene over tidligere lavpunkt.

Kilde – TradingView

Den fire timer lange Chainlink-prisanalysen viser at den bullish trenden er i ferd med å gjenvinne kontrollen. De siste timene har vært ganske fordelaktige for oksene, med den kortsiktige bevegelige linjen som viser flere grønne lysestaker, og har overgått hinderet som bjørnene skapte i tidligere timer på dagen.