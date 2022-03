Etter lanseringen av den forbedrede kontrakten kan brukere trekke LUSD, protokollens USD-festede stablecoin, fra den gamle kontrakten og sette den inn på nytt i den nye for raskere rebalansering. Liquity skyter i været som et resultat – den har økt verdien med 36 % i dag.

Denne artikkelen gir informasjon om hva Liquity er, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe Liquity hvis du bestemmer deg.

Siden LQTY er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LQTY ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LQTY akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LQTY.

Liquity er en desentralisert låneprotokoll bygget på Ethereum. Ether-innehavere kan trekke lån i form av dets opprinnelige token LQTY med algoritmisk justerte innløsnings- og låneutstedelsesgebyrer.

Liquity belaster et engangslånegebyr fastsatt på forhånd som en prosentandel av beløpet som er trukket. Det kan være så lavt som 0,5 %.

Brukere kan låne stablecoin LUSD rentefritt mot deres ETH brukt som sikkerhet. De kan dermed få et ETH-støttet lån uten gjentakende kostnader.

Liquity har en fordel fremfor andre desentraliserte låneprotokoller ved at den ikke belaster variabel rente i løpet av låneperioden. Disse prisene kan endres vilkårlig og uforutsigbart.

Liquity kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjør markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

I følge Tech News Leader vil Liquitys pris nesten dobles i løpet av et år: fra $3,19 til $6,09. Om 5 år spår de Liquity vil være verdt $18,49, og det vil handles for $116,32 et tiår fra nå.

The improved @LiquityProtocol B.AMM contract is LIVE!

Users can withdraw their LUSD from the old contract and re-deposit it into the new one for faster rebalancing.

Read our analysis of the last $6m liquidations and the way we improved the Backstop AMM🧐👇https://t.co/rASn4eJTbX

— B.Protocol (⊟→⊞) (@bprotocoleth) February 3, 2022