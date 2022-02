Litecoin har startet måneden med en økning. Tokenet har hoppet og det er fortsatt i grønt.

I skrivende stund var den opp 5,44% ifølge CoinMarketCap. Den nådde et maksimum på $111,45 og et minimum på $105,02 i løpet av de siste 24 timene.

Men hvorfor øker LTC-mynten? La oss ta et dypdykk for å undersøke hva som ligger bak den nåværende prisøkningen i LTC.

Før vi fordyper oss i den nåværende bullish Litecoin-trenden, er det viktig å gjøre oss kjent med Mimblewimble-oppgraderingen og Litecoin-blokkjeden.

Litecoin er en blokkjede designet for å gi sikre, raske og rimelige betalinger ved hjelp av blokkjedeteknologi. LTC er dens opprinnelige token.

Mimblewimble-oppgraderingen introduserer et unikt sikkerhetsrammeverk som tar sikte på å sikre at transaksjonene som gjøres gjennom Litecoin-nettverket er sikre.

Litecoin har sett et bullish momentum etter at den etterlengtede Mimblewimble-oppgraderingen ble fullført. Litecoin-plattformen har vært under utvikling i to år, og den går langt for å levere personvernfokuserte transaksjoner.

Oppgraderingen gjennom Mimblewimble Extension Block (MWEB) tar sikte på å hjelpe brukere med å utføre transaksjonene sine trygt. Etter oppgraderingen har nettverket fornyet sin kjedestyrke.

Den nåværende prisøkningen på Litecoin har hovedsakelig vært drevet av oppgraderingen som sammen med makrofaktorene har utløst salgspresset og vil forbli dempet i februar. Den massive bullish trenden forventes å fortsette.

Den nylige oppgraderingen er en av de mest hypede integrasjonene for Litecoin til fellesskapet.

LTC MWEB activation rules:

> Every 8064 block window starting at block height 2,217,600 it checks if at least 6048 signaled for bit 4. If yes, it activates in the next window. After 2,427,264, if it still hasn't met 75%, it activates anyway.

— Guy Corem (@vcorem) January 30, 2022