De siste to ukene har vært ganske imponerende for Litecoin (LTC). Etter å ha nådd store lavmål i januar, har mynten tatt seg kraftig opp igjen. En titt på indikatorer antyder at bullish momentum kan presse LTC mot $140. Her er noen høydepunkter:

Etter å ha nådd bunnen på $97, har Litecoin (LTC) steget nesten 30% i et kraftig oppsving de siste to ukene.

På pressetidspunktet handlet mynten til 128,50 dollar, opp med rundt 2 % i 24-timers intradagshandel.

Utbruddet virker ganske sterkt og kan realistisk presse LTC mot $140-merket i de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview.com

Litecoin (LTC) – Hvorfor gjenopprettingen akkurat er i gang

Som de fleste mynter, hadde salget i januar en enorm innvirkning på Litecoin (LTC). Tokenet klarte å handles rundt $100-merket, men nådde til slutt bunnen på rundt $97. LTC har imidlertid gjeninnhentet seg de siste to ukene.

LTC er nå nesten 30 % opp fra det nivået, og dette bullish utbruddet har så vidt startet. Vi forventer at okser vil presse prisen godt over $140 i de kommende dagene. Nøkkelen nå er å se om okser vil holde LTC over neste støttenivå på $120.

Hvis dette ikke skjer, er det sannsynlig at mynten vil gli tilbake til sin sterke etterspørselsone på $105. Men alle tegn peker mot et rally oppover. LTC har for eksempel smadret sitt 20-dagers glidende gjennomsnitt og tester også 50-dagers MA.

Hvorfor du bør kjøpe Litecoin (LTC)

Det virker som Litecoin er på vei mot full gjenoppretting. Selv om mynten kanskje ikke når 2021-høydene de neste dagene, har den en anstendig opptrend som kan bringe tilbake noen av tapene som ble rapportert i januar. Dessuten, fra et langsiktig synspunkt, har LTC alltid vært et anstendig kjøp.