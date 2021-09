En videre nedgang for Bitcoin (BTC) kan likevel føre til tap også for LTC, med tanke på hvor sterk korrelasjon det er i prisbevegelsene til de to kryptovalutaene

Litecoin (LTC) var blant de mange kryptovalutaene som opplevde en kraftig nedgang som følge av Bitcoins flash-krasj som utløste en stor salgsbølge over hele kryptomarkedet.

Kryptovalutaen, som er den 14. største kryptoen basert på markedsverdi, falt med 18% på tirsdag og havnet under kritiske støttenivåer. Selv etter å ha hentet seg litt inn i dag er LTC-prisen fortsatt ned med 11%.

Det virker likevel som at bulls vil være i stand til å dytte prisen høyere opp, og de neste målene vil være de psykologiske barrierene ved $200 og $230.

Ifølge den tekniske analytikeren Ali Martinez er LTC fremdeles bullish, på tirsdagens stup på 18%. Analytikeren bemerker at Litecoin-nettverket har registrert en økning i antall nye adresser, noe som tyder på et tilsig av «nye penger», da investorer fortsatt har troen på at Litecoin-prisen skal fortsette å øke.

#Litecoin bull run isn't over yet! 🚀

The number of new addresses joining the $LTC network continues making higher highs. Nearly 220K new addresses were created yesterday.

New addresses are a proxy of new money coming into #LTC and could be interpreted as a sign of optimism. pic.twitter.com/aeGjYgER6A

— Ali Martinez (@ali_charts) September 7, 2021