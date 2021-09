Litecoin-bulls sliter for øyeblikket med å holde prisene over kritisk støttelinje

Litecoin-prisen raste med hele 31% forrige uke, og bulls var nødt til å forholde seg til den brutale virkeligheten i det hele kryptomarkedet havnet i rødt. Den påfølgende prisøkningen førte til at kjøpere klarte å nærme seg $190-sonen igjen, men likevel ser det ut til at bulls er utslitte, og bears begynner igjen å få overtaket.

Dersom denne utviklingen fortsetter kan Litecoin falle tilbake til forrige ukes laveste nivåer. I skrivende stund ligger LTC/USD rundt $172, ned ca. 3,3% de siste 24 timene. Den siste uken har Litecoin-prisen sunket med 25%.

Prisutsikter for Litecoin

LTC ligger nå under en solid motstandssone på 4-timersgrafen, og de tekniske utsiktene indikerer en potensiell videre nedgang i det bears prøver å vinne territorium. De generelle utfordringene i Bitcoin-markedet kan medføre ytterligere tap for LTC-prisene, og disse utsiktene vil styrkes dersom selgere presser prisen under $170.

LTC/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

Som man kan se i grafen ligger LTC/USD under 50 SMA-et, og den synkende kurven tilsier at bears er i førersetet. Prisene ligger også innenfor et synkende triangelmønster, noe som styrker de pessimistiske utsiktene.

RSI og MACD på 4-timersgrafen indikerer også et potensiale for videre nedgang, RSI-en er på vei mot ekvilibriumpunktet og MACD hinter til en mulig bearish crossover i det den blir svakere under nullpunktslinjen.

Dersom selgere klarer å bryte under etterspørselssonen ved $160 kan LTC/USD falle helt ned til $147 i løpet av de neste dagene.

Skulle trenden snu viser 4-timersgrafen at bulls står foran en solid tilbudssone med flere motstandsnivåer. Det første hinderet finnes sannsynligvis ved $178, markert av 23,6% Fibonacci retracement-nivået for intervallet mellom $232-$161.

Den synkende trendlinjen, 38,2% Fib-nivået og 50 SMA-et ($192) er de neste hindrene bulls er nødt til å overkomme dersom prisbevegelsene skulle snu. Om bulls klarer å komme seg enda høyere kan vi se en breakout til 50% Fib-nivået på $196, som kan åpne veien videre til det kritiske området rundt $200.