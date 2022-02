Litecoin versus Bitcoin Cash – disse to er gode kjøp

Viktige punkter :

Litecoin og Bitcoin Cash er to gammeldagse kryptoer.

Begge er sterkt korrelert til Bitcoin.

Bitcoin-rally kan føre til at LTC og BCH vil stige til nye høyder i 2022.

Litecoin er en populær, sikker og innovativ kryptovaluta som kan brukes til å foreta umiddelbare betalinger over hele verden. Den kjører også på åpen kildekode, noe som betyr at brukere har tilgang til kildekoden på egen hånd. Det gir raskere transaksjonsbekreftelsestider samt forbedret lagringseffektivitet. LTC er det perfekte komplementet eller alternativet for de som heller mer mot å handle på nettet uten å ha en konto hos noen spesifikk forhandler. I tillegg tilbys bransjestøtte fra store aktører.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash er en kryptovaluta som ble opprettet for å romme blokker med høyere kapasitet enn Bitcoin. Dette gir mulighet for flere transaksjoner per blokk, gjør det enklere og sparer folk for tid når de vil ha pengene sine raskt! De to kryptovalutaene deler mange tekniske likheter og bruker i hovedsak den samme konsensusmekanismen; det er også satt en grense for hvor mange mynter som noen gang vil eksistere – 21 millioner hver!

Hvilken er et bedre kjøp?

Både Litecoin- og Binance-mynter er gammeldagse kryptoer som presterte bra i 2017. Imidlertid har de i senere tid mistet søkelyset til fordel for nye typer kryptoer, spesielt meme-mynter og Metaverse kryptovalutaer.

Når det er sagt, er de fortsatt blant de mest fundamentalt sterke kryptovalutaene, spesielt når det gjelder adopsjon. Den største faktoren som kan bidra til å drive prisen deres er imidlertid et Bitcoin oksemarked siden de er sterkt korrelert til BTC-prisen.

Så langt ser oddsen ut til å være i favør av et slikt rally på kort sikt. For eksempel, de siste dagene har Bitcoin eksplodert gjennom stor motstand på $44k og har holdt seg ganske godt over det. Dette kan være et signal på et nytt okseløp, som kan føre til at Bitcoin suser forbi sin tidligere topp på $69k . Hvis det skjer, kan LTC og BCH også stige til nye høyder.