Loopring (LRC) var en av de beste myntene i 2021. Faktisk nådde altcoinen sin all-time high på $3,86 i november i fjor. Men etter det har det vært fritt fall for LRC. Mynten ser imidlertid ut til å nærme seg et avgjørende bullish-utbrudd i de kommende dagene. Her er noen høydepunkter:

Etter å ha nådd toppnivå på $3,86 sent i 2021, har Loopring (LRC) falt over 75 % fra dette nivået.

I skrivende stund handles tokenet til $1,06, opp omtrent 5% i løpet av de siste 24 timene.

Loopring (LRC) konsoliderer seg og et avgjørende bullish-utbrudd kan gi gevinster på nesten 50 % opp fra dagens pris.

Datakilde: Tradingview

Loopring (LRC) – Kan den gå tilbake til $3?

Et løp mot $3 for Loopring (LRC) er mulig. Det vil imidlertid ikke skje snarlig. Men LRC kan øke med 50 % i løpet av de kommende dagene. Nøkkelen for tokenet vil være å bryte $1,2 overhead-motstanden.

LRC har testet denne terskelen de siste dagene og har blitt avvist ved alle anledninger. Men vi begynner å se et anstendig momentum oppover.

Det er sannsynlig at mynten vil bryte $1,2 og etter det vil et rally mot $1,8 komme på kort sikt. Dette vil gi gevinster på nesten 50 % for investorer. Dessuten viser RSI-indikatorer også momentum i oksens favør.

Hvorfor du bør kjøpe Loopring (LRC)

Loopring (LRC) er en Ethereum-skaleringsløsning designet for å gi infrastrukturen som trengs for å bygge desentraliserte utvekslinger. Det er et av de mest lovende kryptoprosjektene på markedet i dag.

Med en markedsverdi på rundt 1,4 milliarder dollar er det fortsatt mye potensial i LRC. Det er derfor en anstendig langsiktig investering, spesielt nå som den har falt betydelig fra sin ATH.