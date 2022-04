Loopring (LRC) kan øke til $1,2 på kort sikt

Etter å ha rapportert et kraftig fall de siste tre dagene, ser det ut til at Loopring (LRC) har begynt å konsolidere seg. Mynten kan finne nok etterspørsel for et nytt rally de kommende dagene. Men hvor fort vil dette skje? Flere analyser følger, men her er den siste utviklingen:

Til tross for det siste fallet, er LRC fortsatt innenfor en viktig oppadgående trendlinje

Mynten viser også et bullish signal på Relative Strength Index (RSI)

LRC kan stige mot $1,2 før den prøver å konsolidere seg igjen.

Datakilde: Tradingview

Loopring (LRC) – Analyse og prisprediksjon

De siste 3 dagene har vist seg å være ganske vanskelige for LRC-holdere. Mynten har sett et stort fall og var faktisk ned med rundt 7 % det siste døgnet. Men dette betyr ikke at tokenet er i et bjørnemarked.

Vi ser faktisk en periode med priskonsolidering innenfor en svært viktig øvre trendlinje. Som sådan forventer vi at LRC vil rapportere flere gevinster i dagene som kommer. Konservative estimater viser at mynten kan nå 1,2 dollar før den får ytterligere fart. Dette vil fortsatt representere en gevinst på rundt 20 % fra dagens pris.

RSI-avlesningen viser også at LRC nå er i oversolgt territorium. Dette kan tyde på at det er høyst usannsynlig at enhver risiko for et nytt større salg-off. Denne analysen vil imidlertid være ugyldig hvis LRC faller under $0,735.

Hvorfor bør du kjøpe LRC nå?

Loopring er en skaleringsløsning for Ethereum som har mange stjernespekkede investorer. Det er et prosjekt som har stor langsiktig verdi. Det er også en mulighet til å tjene penger på en kortsiktig handel.

Siden mynten omtrent handles til rundt $1 akkurat nå, er det en sannsynlig 20% oppgang i dagene fremover hvis økningen mot $1,2 skjer. Den perfekte inngangssonen for dette kortsiktige spillet vil være mellom $0,74 og $1.