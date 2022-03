Loopring (LRC)-prisen stiger over 39 %: hva driver oppgangen?

Loopring (LRC) er for tiden i rally og har hoppet med over 39 % i dag og opprettholder fortsatt en bullish holdning.

I skrivende stund handlet Loopring for $1,17 etter en liten tilbakegang fra en daglig topp på $1,21.

I denne artikkelen skal vi se på hva som får prisen på LRC til å stige.

Hvorfor øker Loopring LRC-prisen?

Før vi tar et dypdykk i den nåværende LRC-prisstigningen, er det viktig å først forklare hva LRC er.

I et nøtteskall er LRC det opprinnelige tokenet til Loopring-protokollen, en åpen protokoll designet for å bygge en desentralisert utveksling (DEX) for kryptovalutaer.

LRC er dets Ethereum-baserte token.

Nå til hva som driver opp den nåværende LRC-prisøkningen, og hovedfaktoren som driver prisen på LRC oppover er Looprings partnerskap med GameStop.

Looprings samarbeid med GameStop

Loopring har inngått samarbeid med GameStop NFT-markedsplassen for å lansere GameStop NFT-markedsplassen; noe som definitivt har ført til mye spenning i Loopring-fellesskapet og for LRC-tokenholdere.

Loopring har sluttet seg til Immutable X som en offisiell partner for GameStop på NFT Marketplace-initiativet. Immutable X inngikk samarbeid med GameStops NFT-plattform tidlig i februar i år for å muliggjøre «null gassavgifter for handel og preging av NFT-er i et karbonnøytralt miljø».

NFT-er og Metaverse, generelt, har vokst til å bli en kraft å regne med rundt om i verden, og de har blitt sentrum for attraksjonen for digitalt eierskap og spill.

Loopring mener at mange utviklere, brukere og spillere har blitt utelatt på grunn av de høye kostnadene. Og for å holde spillernes makt blomstrende, er det behov for en ny verden som er billig, rask og sikker for kundene. GameStop NFT-markedsplassen vil sikre at alle brukere får de beste digitale eiendomsrettighetene som er forankret av et desentralisert, sikkert og troverdig nøytralt miljø (Ethereum).

Ifølge rapporter har over 1 million NFT-er allerede blitt preget på GameStop NFT-markedsplassen etter lanseringen.