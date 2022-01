Etter en noe positiv prisuvikling i løpet av de første dagene av 2022, faller Loopring (LRC) raskt. Mynten har hatt et massivt salg i 24-timers intradagshandel i dag, og har mistet nesten 18 % i verdi. Disse tapene har utslettet den bullish oppgående trenden vi så i forrige uke, og bringer totale tap over 7 dager til rundt 16 %. Men er Loopring (LRC) fortsatt levedyktig for investorer i dag? Vel, her er noen høydepunkter først:

Loopring (LRC) så positivt bullish momentum for noen uker siden etter å ha dukket opp som en av de tidlige brukerne av ZK-roll-ups.

Hawkish fed-politikk fra FOMC-referatet som ble utgitt i går, ser ut til å ha lagt ekstra nedsidepress på LCR.

Korreksjonen vi har sett i dag vil sannsynligvis fortsette ettersom alle indikatorer peker mot en bearish utsikt på kort sikt.

Datakilde: Tradingview.com

Loopring (LRC) – prisutvikling og prediksjon

Kryptomarkedet startet dagen stort sett i rødt som svar på FOMC-referater som peker mot haukiaktig pengepolitikk fra Fed. Selv om LRC-fallet hadde noe å gjøre med det bredere sentiment innen krypto, tyder andre indikatorer akkurat nå på at mynten er på vei mot flere ulemper.

I skrivende stund handles LRC for rundt $1,68, ned nesten 18% for dagen. $1,6-nivået er den nåværende støtten, og hvis LRC ikke kan opprettholde gevinster over det, kan vi se at den går tilbake til $1 om noen dager. Basert på nåværende trender er det sannsynlig at en vedvarende nedsidetrend mot $1 vil bli resultatet.

Bør du kjøpe Loopring (LRC)

Til tross for denne korreksjonen er Loopring (LRC) fortsatt en anstendig investering. Faktisk er det faktum at plattformen var en tidlig bruker av ZK-Rollups for å øke transaksjonshastighetene på nettverket et tegn på at fremtiden er lys. Men vent til den nåværende nedadgående trenden tar dette tokenet til $1. Det vil være den perfekte dip for å kjøpe på lang sikt.