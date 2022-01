Live Lucid Lands-prisen i dag er $0,057 med et 24-timers handelsvolum på $3,3 millioner. Lucid Lands har gått ned 19,60 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Lucid Lands, er denne guiden for deg.

Siden LLG er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LLG ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LLG akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LLG.

Lucid Lands er det første desentraliserte NFT play-to-earn-spillet på BSC-nettverket som integrerer både 3D-animert spill-NFT og 2D unike datagenererte kollektive NFT-markedsplasser. Alle unike NFT-helter vil ha sin egenverdi som komplimenterer sjeldenheten, som kan omsettes på markedet. Disse samleobjektene brukes i spillet, som vil samle gulvprisen i henhold til dets egenskaper og aktivitet.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Det kan gå dårlig for øyeblikket, men prisprediksjoner er positive. I 2022 er prisen på Lucid Lands spådd til å nå et minimumsnivå på $0,066. LLG-prisen kan nå et maksimalt nivå på $0,079 med en gjennomsnittlig handelspris på $0,068. De spår at den vil nå et minimum på $0,100 i 2023. Lucid Lands-prisen kan nå et maksimumsnivå på $0,11 med en gjennomsnittspris på $0,10 gjennom hele 2023.

I 2024 er prisen på Lucid Lands spådd å nå et minimumsnivå på $0,14.

🚀@Lucid_Lands is still on the upwards trend.

After our previous call at $7.8M M.cap, It is now sitting at $9.4M M.cap

☑️Currently trending No 2 on CMC

☑️Top #4 most watched on https://t.co/303PCPjGJJ

Could be one to watch 👀#Whalecointalk #Lucidlands #BSCGems

NFA-DYOR pic.twitter.com/iDSIMDD7wF

— Whale Coin Talk 🐳 (@WhaleCoinTalk) January 4, 2022