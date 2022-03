Lucky Block (LBLOCK) stiger i dag – Her er veikartet til $0,1

Lucky Block (LBLOCK) har steget i dag. Selv om de fleste mynter i markedet gir noen gevinster, er LBLOCK på et annet nivå. Kan dette signalisere et vedvarende bullish løp som vil ta mynten til $0,1? Det gjenstår å se, og her er noen fakta å huske på:

Økning til $0,1 vil bety at Lucky Block (LBLOCK) vil vokse nesten 100 ganger.

Det er andre dagen på rad mynten har tosifret gevinst.

I skrivende stund handles den for $0,0048, opp rundt 20%.

Datakilde: Tradingview

Lucky Block (LBLOCK) – er $0,1 i sikte?

Vel, Lucky Block (LBLOCK) er en mynt som har mye potensiale. Men for at den skal nå $0,1, må den levere gevinster på nesten 100x. Dette er ikke enestående innen krypto, men det er mange barrierer akkurat nå.

Det viktigste å merke seg er imidlertid at Lucky Block (LBLOCK) faktisk ikke er oppført på noen av de store børsene der ute. Dette gir det et stort oppsidepotensial. Vanligvis kan mynter eksplodere i verdi når de kommer inn på hovedutvekslingsplattformene.

Lucky Block (LBLOCK) er også undervurdert. Den har en markedsverdi på rundt 140 millioner dollar, men den kan bli større. Veien til $0,1 er ikke umulig. Men det vil ta litt lengre tid. Dette er fordi forholdene i markedet akkurat nå ikke er så gode.

Er Lucky Block (LBLOCK) en god ressurs?

Lucky Block (LBLOCK) prøver å bygge et globalt lotteri ved å bruke kraften til blokkjedeteknologi. Det er et innovativt konsept som kan åpne døren for flere spillrelaterte tjenester.

Basert på det alene ser det ut som et anstendig kjøp. Dessuten har prosjektet tiltrukket seg mye kapital og støtte fra investorer. Det er bare et spørsmål om tid før den blir stor i kryptomarkedet.