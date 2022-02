Lucky Block stiger med 37 %: her kan du kjøpe Lucky Block

Live Lucky Block-prisen i dag er $0,006 med et 24-timers handelsvolum på $8,7 millioner. Lucky Block har lagt mer enn en tredjedel til verdien i løpet av de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Lucky Block, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Lucky Block nå

Siden LBLOCK er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LBLOCK ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LBLOCK akkurat nå:

1. Kjøp BNB hos en regulert børs eller megler, som Binance ›

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send BNB til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte BNB mot din LBLOCK

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LBLOCK.

Hva er Lucky Block?

Lucky Block har som mål å lage et globalt lotterisystem der spillere bruker blokkjedeprotokoller. Fokuset er på ytterligere åpenhet og rettferdighet i spill.

De ønsker å lage et lotteri der hver spiller får bedre odds, samtidig som de gir en solid investeringsstrategi for tokenholdere og bidrar til fellesskapet.

Blokkjede-teknologi gir mulighet for nesten umiddelbar premieutbetaling sammen med full sporing og registrering, uavhengig av gevinststørrelsen via Distributed Ledger Technologies. I tillegg sertifiserer blokkjeden både spillerne og billettene deres, noe som reduserer sannsynligheten for tap av informasjon, ødeleggelse eller tukling.

Lucky Block vil redusere trekningstidene og tillate flere trekninger per dag, noe som gir spillerne flere sjanser til å vinne samtidig som kostnadene per lotteri reduseres. I tillegg vil operasjoner med lav margin tillate spillere å delta i lotterier tilpasset deres risikoappetitt for bedre odds.

Bør jeg kjøpe Lucky Block i dag?

Lucky Block vokser på nyheter om flere oppføringer, men den har nylig hatt en krasj og er veldig langt fra det høyeste pris på $0,02. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Lucky Block-prisprediksjon

Price Prediction anslår en minimumspris på $0,007 i 2023. Imidlertid spår de at Lucky Block-prisen kan nå et maksimum på $0,009. I 2024 vil 1 LBLOCK handles for minst $0,01, som topper ATH.

Den kan gå opp til $0,012 med en gjennomsnittlig handelspris på $0,011. 1 Lucky Block forventes å nå minst $0,015 i 2025.

