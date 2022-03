Da El Salvador ble det første landet som tok i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel i september, bølget spenningen gjennom kryptovaluta-verdenen. Det var et stort skritt for krypto generelt, og en stor indikator på hva fremtiden kan bringe. Snart begynte entusiaster å spekulere i om et annet land ville følge etter.

De fleste trodde det ville være et annet lavinntektsland, gitt at svake valutaer vanligvis er svært utsatt for skiftende markedsmiljøer og høy inflasjon. Panama var kanskje favoritten, da de raskt annonserte et lovforslag om å gjøre Bitcoin til lovlig betalingsmiddel etter El Salvadors trekk i fjor. Paraguay var en annen gjetning, med deres støtte og regulering av Bitcoin-gruvedrift og handel før jul. Alle frontløperne så ut til å være latinamerikanske, men rykter om Honduras og Guatemala sirkulerte også på internettfora.

Ingen fikk det riktig likevel. For i går ble vinneren annonsert som…en liten by i Sør-Sveits ved navn Lugano.

Med en befolkning på 62 000 er Lugano den niende største byen i Sveits. Den ligger vakkert til ved Luganosjøen og ser like idyllisk ut som en Windows-skjermsparer.

Så, hva betyr kryptokunngjøringen?

Lugano har gjort det litt annerledes enn El Salvador, som gikk all-in på Bitcoin alene. Den sveitsiske byen har kunngjort at Tether og LVGA (en CHF stablecoin), samt Bitcoin, nå "de facto" er lovlige som betalingsmiddel.

El Salvadors satsing på Bitcoin er mye mer virkningsfull og har større økonomisk konsekvens på makroskala, og ikke bare på grunn av det faktum at det er et land i stedet for en liten by som Lugano. Men det er ikke dermed sagt at dette ikke vil endre noe i Lugano.

Innbyggerne kan nå betale skatt i krypto, samt parkeringsbilletter, skolepenger og betaling for offentlige tjenester. 200 bedrifter forventes også å akseptere betaling for varer og tjenester. Så selv om Bitcoin ikke er på lik linje med sveitsiske franc, synes jeg det er spesielt interessant at stablecoins har blitt inkludert som et alternativ for borgere.

En gjentatt kritikk av El Salvadors avgjørelse var de skadelige virkningene som Bitcoins beryktede volatilitet ville ha når den ble vedtatt som lovlig betalingsmiddel. Men med stablecoins er prisen åpenbart ikke en bekymring gitt koblingen til fiat. Det gir innbyggerne et godt ekstra alternativ – vil du ha sparepengene dine i stablecoins på en DeFi-protokoll, før du sømløst overfører kontanter til parkeringsbilletten din? Vel, det er nå mulig.

Kritikk

Selvfølgelig vil folk kritisere flyttingen som meningsløs og et publisitetsstunt. Men i virkeligheten, hva er dårlig med det? Her snakker vi om en by med 62.000 innbyggere midt i Europa. Hva har byen å tape? Blokkjede-startups, krypto-enhjørninger og frilansentusiaster er alle målet for denne endringen, men selv om det bare fører til en liten oppgang i turismen, er det fortsatt en seier.

Som jeg sa ovenfor, er omfanget av loven så liten at det neppe vil føre til noen alvorlige konsekvenser, slik som skeptikere på El Salvador hevder. IMF, som i forrige måned oppfordret El Salvador til å "begrense omfanget av Bitcoin-loven ved å fjerne Bitcoins status som lovlig betalingsmiddel", vil ikke banke på Lugano-ordførerens kontor med det første. Bekymringen rundt finansiell integritet, beskyttelse av innbyggere og skattemessige forpliktelser (gitt El Salvadors lille pool av offentlige ressurser) vil ikke være en bekymring i Sveits.

Tether

Tether er i partnerskap med Lugano, med teknisk sjef Paolo Lugano som sa på gårsdagens Plan B-arrangement at firmaet hadde midler på 3 millioner sveitsiske franc sammen med Lugano-tjenestemenn, for å presse på adopsjonen av Bitcoin, Tether og LVGA-tokenet. Han gjentok hovedmålet – et initiativ fokusert på å gjøre byen til et pulserende blokkjede-knutepunkt i Europa.

Det er en morsom episode i den spennende kryptoverdenen, og det vil være interessant å se om Lugano kan tiltrekke talenter, bedrifter og handelsmenn til den vakre byen deres.

Så hvem blir neste?