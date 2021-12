LUNA reverserer økningen, ned 6 %: på tide å kjøpe LUNA?

Live Terra-prisen i dag er $86,55 med et 24-timers handelsvolum på $2,8 milliarder. Terra er ned 6,31 % de siste 24 timene. Er det på tide å kjøpe LUNA? Les videre for å finne det ut.

Siden LUNA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LUNA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LUNA akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LUNA.

LUNA er det opprinnelige tokenet til Terra, en blokkjedeprotokoll som bruker fiat-peggede stablecoins for å drive prisstabile globale betalingssystemer. I følge sin hvitbok kombinerer Terra prisstabilitet og bred bruk av fiat-valutaer med sensurmotstanden til Bitcoin (BTC) og tilbyr raske og rimelige oppgjør.

Utviklingen på Terra startet i januar 2018, og hovednettet ble offisielt lansert i april 2019. Terra bruker LUNA for å stabilisere prisen på protokollens stablecoins. LUNA-innehavere kan også sende inn og stemme på styringsforslag, noe som gir det funksjonaliteten til et styringstoken. Terra ble grunnlagt i januar 2018 av Daniel Shin og Do Kwon.

LUNA er en volatil eiendel som kan gjennomgå plutselige og uventede kurssvingninger i begge retninger. Vær ekstremt forsiktig når du investerer i kryptovaluta.

I følge Crowd Wisdom vil LUNA handles mellom $87 og $92 i løpet av de neste timene. Deres generelle anbefaling for denne tidsrammen er selg. Ingen av de fem momentumindikatorene er positive, mens tre av dem er negative.

#LUNA If you're into buying the dip, this could be a prime spot for it. Each dip has followed with a higher high.

#LUNAUSD pic.twitter.com/bA2iojzRfJ

— Benjamin Levy (@BenjaLevyy) December 27, 2021