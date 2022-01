LUNA vs AAVE – Hvilken er den beste investeringen?

Desentralisert finans (DeFi) bruker smarte kontrakter for å desentralisere og forstyrre det økonomiske systemet. Den har som mål å eliminere mellomledd, fjerne papirarbeid og skape like muligheter. Blokkjede-teknologi har ført til opprettelsen av en rekke DeFi-plattformer, inkludert Terra og Aave, som ville være et bedre kjøp blant de opprinnelige tokenene til disse to plattformene.

Aave var opprinnelig ETHLend da den ble lansert i 2017 av Stani Kulechov. Det var en av pioner-DeFi-plattformene som ga likviditet til låntakere og långivere i kryptoområdet. Den tillot også brukere å satse AAVE for belønninger og rabatter. Bortsett fra dette, støtter den Aave pay, Aave clearing og Aave gaming.

LUNA er det opprinnelige symbolet til Terra blockchain, en blokkjede fra 2018 av Daniel Shin og Do Kwon. Den ble bygget på Cosmos SDK og operert på Tendermint Delegated-Proof-of-Stake-konsensusalgoritmen. Det er en DeFi-plattform som tillater distribusjon av stablecoins. Transaksjoner gjøres opp umiddelbart til lave gebyrer på tvers av landegrensene. Mirror Finance, Anchor Protocol og CHAI betalingsapp er noen prosjekter på økosystemet.

Mens LUNA ble opprettet på Terra blockchain, er AAVE et Ethereum-token. Dette innebærer at AAVE vil bli påvirket av de høye transaksjonsgebyrene til Ethereum-nettverket. For å få en AAVE trenger du $152,65, mens en LUNA koster $52,72.

Økningen i bruken av Terra blockchain er tydelig i markedsverdien til LUNA (21,08 milliarder dollar), i motsetning til AAVE som har en lav markedsverdi (2,04 milliarder dollar). Tilsvarende viser deres 24-timers markedsverdi at LUNA blir handlet i stor grad sammenlignet med AAVE ($3 milliarder til $125 millioner). Det er spådd at LUNA kan firedoble sin nåværende pris før slutten av året.

LUNAs pris vil bli drevet av dens betydelige rolle i Terra-blokkkjeden, da den bidrar til å stabilisere økonomien blant andre funksjoner. Bortsett fra prisen, er LUNA det beste kjøpet. Det er tilrådelig å hamstre så mye du kan før okseløpet kommer tilbake.

Dette er imidlertid ikke nok; gjøre undersøkelser, beregn gjennomsnittlig dollarkostnad og handle klokt.