LunaFi har tatt blockkjede-teknologien til et nytt nivå etter å ha lansert en tippeprotokoll med desentraliserte husbassenger. Hvem som helst kan gi likviditet til bassengene og "bli huset" for å tjene en del av overskuddet som genereres fra spillaktiviteter på protokollen.

Betting har vært en attraktiv front for kryptoutviklere med mange som ønsker å tilby løsninger på de utallige problemene med å sette inn og ta ut fiat-penger fra bettingplattformene og også mangelen på åpenhet om hvordan plattformen fungerer.

LunaFi takler først spørsmålet om åpenhet ved å være en desentralisert protokoll; dette betyr at brukerne har kontroll over hvordan plattformen betjenes. Alle kan være med og gi likviditet til spillere.

Satser på LunaFi

Programmet skal rapportere utfallet av hver hendelse ved hjelp av smarte kontrakter og desentraliserte orakler. Dette gir maksimal åpenhet på alle spill. Alle involverte parter har et klart bilde av vilkårene for utbetalinger med både spillere og likviditetsleverandører som har muligheten til å velge mellom BTC, USDC, ETH og LFI.

LunaFi har også et unikt innsatsutvinnings- og belønningssystem som hjelper til med å starte opp den opprinnelige likviditeten og belønne de som er involvert i betting ved først å fjerne husets fordel med LFI-belønninger. Lunafi sin finansavdeling samler inn 1,5 % av inntektene fra spill og konverterer den til LFI, hvoretter en del av den blir brent.

LunaFi Crash-spill

LunaFi Crash er et kryptobasert spill som finnes på LunaFi-spillplattformen, og det innebærer å satse på når en stadig stigende rakett kan krasje, noe som bestemmes av ganske tilfeldige smarte kontrakter.

I følge George, en tidligere profesjonell gambler og seriegründer og en av grunnleggerne av LunaFi:

"Med LunaFi ønsker vi å bringe vår erfaring innen tradisjonelle gamblingplattformer til kryptoverdenen, samtidig som vi fjerner insentivproblemene du møter med et sentralisert hus. Det viktigste er at spillere nå har en sjanse til å eie en del av økosystemet de er involvert i, slik ånden til DeFi er. Dette er grunnen til at vi gjør det mulig for alle å skape en passiv måte å tjene penger på.»