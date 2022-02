Luntivo Finance har annonsert at de lanserer et tidsbegrenset mynttilbud som varer fra 8. februar til 28. mars. Planen er å gjøre dets opprinnelige styringstoken tilgjengelig for tidlige investorer. Men bør du vurdere dette nye prosjektet? Her er det vi vet så langt:

Luntivo Finance er en innovativ desentralisert børs som har flere funksjoner enn en tradisjonell DEX.

Det håper å bruke det begrensede mynttilbudet for å få utbredt bruk av LTVN-tokenet.

Luntivo Finance er den første DEX på Terra, en av de raskest voksende blokkjedene i verden i dag.

Datakilde: Tradingview.com

Luntivo Finance (LTVN) – Er det et godt kjøp?

Vi kan ikke gjøre noen prisanalyse nå siden dette er et tegn i forhåndssalg. Men en ting som LVTN har i sin favør er det faktum at det er nytt. Som med de fleste kryptoaktiva, er det alltid en flott ting å komme tidlig.

Men ikke alle tidlige investorer kommer til å tjene penger. Faktisk er Luntivo Finance en DEX. Ja, den tilbyr tilleggsfunksjoner som sikrede eiendeler for spesialiserte tokens. Men det er fortsatt en DEX, og det er mange av dem der ute.

Selv om det finnes potensiale for at Luntivo Finance faktisk kan vokse og gi deg en anstendig avkastning, vil det ikke treffe de nivåene vi ser med blokkjedeprosjekter. Til tross for dette er det fortsatt en mynt verdt å se på.

Hva gjør Luntivo Finance unik?

Luntivo Finance betegner seg selv som en innovativ DEX som ikke bare er begrenset til kryptoutveksling. Den tilbyr også ekstra DeFi-funksjoner. Selv om det er bygget på Terra-kjeden, bruker Luntivo Finance Cosmos SDK som en del av utviklingen.

Dette gjør den svært skalerbar sammenlignet med andre DEX-er der ute. Det native token LTVN er nå også tilgjengelig i utvalgte DEX-er og vil sannsynligvis komme til store børser i nær fremtid.