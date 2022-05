På bakgrunn av altomfattende dysterhet i markedet er Maker DAOs MKR-token en stråle av håp. Den globale trafikken øker konsekvent, og det meste ser ut til å være fra Polen, Korea, Japan og Russland.

Maker avslørte den etterlengtede lanseringsdatoen for AstraProtocol nylig. ASTR-tokenet kommer til blokkjeden deres i slutten av denne måneden.

Maker er en av svært få kryptovalutaer i det grønne i dag, opp med mer enn 2 % i skrivende stund.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Maker-økosystemet og mynten, inkludert om og hvor du skal kjøpe Maker hvis du velger det.

Maker (MKR) er styringssymbolet til Maker Protocol og MakerDAO, en programvareplattform hhv. desentralisert organisasjon. De lar brukere utstede og administrere DAI stablecoin.

MKR-tokens gir innehavere stemmerett over utviklingen av Maker Protocol, men betaler dem ikke utbytte. Med suksessen til DAI, forventes verdien deres å verdsettes.

Maker-økosystemet er et av de første og mest stabile prosjektene innen desentralisert finans. MKR lar innehavere ta del i DAI-styring direkte, noe som gjør det unikt.

Hver innehaver kan stemme på potensielle endringer i Maker Protocol. Deres innflytelse avhenger av størrelsen på MKR-innsatsen deres.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville føle deg om å tape penger.

Digital Coin Price spår en positiv prisbane for Maker:

Wallet Investor er ikke like optimistisk, og spår et ganske betydelig fall i prisen. Analytikeren spår at Maker vil tape mer enn 60 % innen et år.

Today, the D3M is providing +247 million of fresh liquidity in Dai to @AaveAave 🚰

Let’s do a quick overview of the Direct Deposit Module (D3M)

How is it working now?

How would it work in the near future?

👇

1/ pic.twitter.com/NXc3yieB5N

— Maker (@MakerDAO) April 27, 2022