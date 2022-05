Maker-prisen har vært i en konsolideringsmodus de siste dagene ettersom investorer vurderer styrken til DeFi-industrien og dens Dai stablecoin. MKR handles til $1544, som er innenfor samme rekkevidde som nylig. Denne prisen har steget med mer enn 64 % fra det laveste nivået forrige uke. Den har nå flyttet til over 1,4 milliarder dollar, noe som gjør den til den 51. største mynten i verden.

MKR-rally suser

Maker er den største DeFi-plattformen i verden med mer enn 10,5 milliarder dollar låst i sitt økosystem. Det er en desentralisert autonom organisasjon (DAO) som lar folk generere en stabil mynt kjent som Dai ved å utnytte sikkerheter fra Maker Governance.

Dai er en stabil mynt som er relativt annerledes enn Tether og USD Coin. I motsetning til disse to, er den mykt knyttet til amerikanske dollar. Den er imidlertid desentralisert og dens sikkerheter er deponert i Maker-hvelv.

Maker-prisen steg kraftig de siste dagene da investorer omfavnet Dai etter kollapsen av Terra LUNA, Terra USD og tilknyttede DeFi-nettverk som Anchor Protocol og Astroport. I løpet av de siste dagene har den totale markedsverdien til Dai hoppet til mer enn 6 milliarder dollar, noe som gjør den til den 17. største mynten i verden. Den har blitt den tredje største stabile mynten i verden etter Tether og USD Coin.

Likevel, en nærmere titt på økosystemet viser at folk har trukket ut pengene sine fra nettverket etter kollapsen av Terra. Dens totale verdi låst (TVL) i nettverket har falt til rundt 10,5 milliarder dollar, som er det laveste det har vært siden juli i fjor. På sitt topp hadde den en TVL på over 20 milliarder dollar.

Produksjonsprisprediksjon

Firetimersdiagrammet viser at MKR-prisen har beveget seg sidelengs de siste dagene. Mynten beveget seg litt over 25-dagers glidende gjennomsnitt mens Relative Strength Index og Stokastisk Oscillator har vippet nedover.

En nærmere titt viser imidlertid at mynten har dannet et stigende kilemønster, som vanligvis er et bearish tegn. Derfor er utsiktene til Maker bearish, med neste viktige støttenivå å se på er på $1300. Et trekk over motstandsnivået på $1650 vil ugyldiggjøre bearish-synet.