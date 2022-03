Den malaysiske ministeren sier at Bitcoin og Ethereum ikke viser karakteristikker av penger.

Den malaysiske viseministeren Yamani Hafez har blant annet bemerket at digitale eiendeler som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) ikke er egnet når man ser på det fra perspektivet om å bli brukt til betalingsformål.

I et omfattende svar på et spørsmål om temaet kryptovalutaer og deres økende bruk som penger, sa ministeren:

" Digitale eiendeler som Bitcoin og Ethereum er ikke egnet til å brukes som betalingsinstrument, da disse eiendelene ikke viser karakteristikker av penger ."

Volatilitet i kryptovalutaer

Mens folk står fritt til å holde og handle digitale eiendeler i det stort sett kryptovennlige landet, har myndighetene ikke tillatt det for bruk som lovlig betalingsmiddel. Og ministeren så ut til å gjenta denne holdningen ved å referere til hvorfor Bitcoin og andre kryptovalutaer er klumpet inn i denne digitale aktivakurven, men ikke kan brukes som digitale valutaer.

"Generelt sett er ikke digitale eiendeler et verdilager og et godt byttemiddel. Dette er på grunn av tilstanden til digitale eiendeler som er utsatt for volatilitet som følge av spekulative investeringer,” forklarte Hafez.

Ministerens svar fulgte etter et spørsmål i parlamentet angående regjeringens syn på kryptoregulering og planer for en digital sentralbankvaluta (CBDC)

Bank Negara har ennå ikke planlagt CBDC

Han la til at Bitcoins omtrent 10 transaksjoner per sekund blekner i forhold til å si, de 65 000+ som kan gjøres på Visa-nettverket.

Ministeren forklarte at Malaysias sentralbank, Bank Negara, så langt ikke har tillatt bruk av digitale eiendeler for betalinger. Den har heller ikke laget noen konkrete planer for utstedelse av en CBDC.

" De pengepolitiske verktøyene og eksisterende finanser forblir [også] effektive for å opprettholde monetær stabilitet og landets finanser ," bemerket han.

Men for ikke å avvise kryptovalutaer helt, sa Hafez at de nå er en investeringsklasse som folk kan utforske. Til dette, sa han, ser Malaysias Securities Commission (SC) på krypto som en sikkerhet.

Denne uken kom Bitcoin og andre kryptoer i det globale søkelyset etter den russiske invasjonen av Ukraina. Bare timer etter at krigen startet, donerte kryptoholdere hundretusenvis av dollar i krypto til en ikke-statlig organisasjon (NGO).

Donasjonene steg forbi 4 millioner dollar den andre dagen, og passerte 10 millioner dollar på tre dager. Og bortsett fra BTC og ETH, ble Polkadot (DOT) også akseptert av den ukrainske regjeringen.