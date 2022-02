MANA vs SAND – hvilken er den beste investeringen?

Hvis du ser etter de to største metaverse- og spill-for-å-tjene-plattformene, så må det være Decentraland og The Sandbox. Men hvilken av de to er det best å investere i? Begge er opprettet på Ethereum-nettverket.

Decentraland ble utviklet i 2017 av Esteban Ordano og Ariel Meilich som en virtuell plattform for å lage og tjene penger på applikasjoner og innhold. Den drives av tre aktiva – MANA, LAND og WEAR. Det er den første blokkjede-metaversen som drives av en DAO. CoinFund, FBG Capital og Digital Currency Group er noen bemerkelsesverdige investorer i tillegg til partnerskapene de har med blant annet Samsung, Polygon og Cyberpunk.

Sandbox-metaverset ble utgitt for publikum i november 2021 under Arthur Madrid og Sebastien Borgat. Det har fire tokens – SAND, LAND, ASSET og GAMES. Det støttes av et av de største investeringsselskapene, SoftBank. Målet er å gjøre blokkjede-spill populært.

Mens MANA er et ERC-20-token som må brennes for å kjøpe LAND på Decentraland, er SAND et hjelpetoken som brukes til å utføre transaksjoner på The Sandbox. Begge jobber etter proof-of-stake-konsensusmetoden. Selv om The Sandbox har planer om å etablere en DAO der SAND fungerer som et styringstoken, er det ennå ikke implementert.

Decentraland har 90 601 tomter, mens The Sandbox har over 160 000 tomter. Mens LAND er ERC-721-standarden, bruker The Sandbox også ERC-1155. LAND kan danne individuelle tomter, eiendommer og distrikter i begge metaversene bortsett fra torg som bare eksisterer på Decentraland.

SAND selges for 4,07 dollar akkurat nå med en markedsverdi på 3,7 milliarder dollar, mens MANA koster 2,55 dollar nå med en markedsverdi på 3,86 milliarder dollar. Selv om dette innebærer at folk investerer i MANA i stedet for SAND, er Decentraland en mindre spillplattform enn The Sandbox. Dette kan presse folk til The Sandbox i det lange løp. Dessuten er Decentraland desentralisert, men dette vil endre seg når The Sandbox implementerer sin DAO.

I november 2021 nådde begge tokens en topp på henholdsvis $8,40 og $5,85. Mens de begge er like på nesten alle måter, er SAND den bedre investeringen i det lange løp. Hvis du ønsker å investere i metaverser og spill for å tjene, så skaff deg litt SAND. Men hvis du er en investor, gjør skikkelig undersøkelser og handle klokt.