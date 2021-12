Manasquan Bank planlegger levering av kryptotjenester

Manasquan Bank vil ta del i Bakkt Holdings sitt tidlige bruksprogram som forventes i 2. kvartal 2022

Bakkt Holdings avslørte via en pressemelding tirsdag at de har inngått nok et partnerskap, denne gangen med New Jerseys Manasquan Bank. Fellesskapets gjensidige bank vil delta i Bakkts early adopter-program som er planlagt til tidlig Q2 neste år. Når programmet kommer i gang, vil bankens privatkunder få lov til å kjøpe, holde og selge Bitcoin og andre altcoins.

Planene er å ha kryptotjenestene tilgjengelig via bankens mobilapp. Sheela Zemlin, chief revenue officer i Bakkt, hyllet initiativet som et som vil tilby bankens kunder en utrolig mulighet til å komme inn i verden av kryptoaktiva. Hun la til at det har blitt enda mer viktig ettersom krypto er en kritisk komponent i Web3-økosystemet og derfor, som en ressurs, vil tilby verdiskaping.

"Bakkt er stolte av å rulle ut nye og innovative måter til denne spirende økonomien, som muliggjør en vei for å kjøpe, selge og holde krypto som en forlengelse av forbrukerens forhold til deres pålitelige lokale bank," bemerket hun .

James Vaccaro, styreleder og president i banken, sa at partnerskapet falt i tråd med bankenes ambisjon om å tilby muligheter til kunder. Vaccaro pekte spesielt ut de som ønsket å delta i den digitale økonomien. Han la til at forbrukere ville være i stand til å utforske krypto som et aktivaalternativ uten å måtte gå ut av bankmiljøet som de stoler på.

"Vi er fokusert på å drive vekst og introdusere nye muligheter for våre kunder til å delta i den digitale økonomien," sa Vaccaro i en uttalelse.

Bakkt sprer tentaklene

I begynnelsen av oktober slo Bakkt seg sammen med Google for å utvide sine kryptobetalingsalternativer. Slik forbedret den digitale aktivaforvalteren nytten av Visa-debetkortet sitt, ettersom brukere nå kunne foreta transaksjoner direkte ved å bruke digitale aktiva hos selgere og steder som godtar Google Pay.

Ideen var å muliggjøre sømløs konvertering av krypto til fiat ettersom penger sendes inn i mottakerens lommebok. Takket være samarbeidet fikk Bakkt også tilgang til Google Cloud-verktøy som gjorde det i stand til å skalere analyser og integrere AI og maskinlæring på plattformen.

Før slutten av oktober slo det Georgia-baserte investeringsholdingselskapet seg sammen med MasterCard da betalingstjenestefirmaet kunngjorde sin inntreden i det digitale aktivaområdet. Sistnevnte benytter seg av Bakkt som den foretrukne leverandøren for å integrere eiendelene i sine produkter. Dette ble etterfulgt av en relevans om at det digitale aktivaselskapet skulle inn i forretninger med Fiserv for å forbedre mainstream-kryptoadopsjonen. Bakkt har også tidligere jobbet med Quiznos og Starbucks i andre kryptovaluta-relaterte kampanjer.