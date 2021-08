Her er denne månedens viktigste nyhetssaker fra kryptoindustrien

Vannkraftverk blir bedt om å stenge av elektrisiteten for Bitcoin-minere i Kina

Den folkevalgte regjeringens kontor i Yingjiang i Kina utstedte tidligere denne uken instruksjoner til vannkraftverkene i regionen om at de skal stenge av strømtilførselen til de som driver med Bitcoin-mining. Dette er det siste av mange tiltak Kina har innført for å slå ned på industrien for kryptomining i landet.

Regulatoriske myndigheter har informert vannkraftverkene om at dersom de ikke lykkes med å svarteliste Bitcoin-minere vil det føre til tvungen utestenging av kryptomining-operasjoner i deres jurisdiksjon.

Videre kreves det at vannkraftverkene leverer en rapport til Den nasjonale kommisjon for utvikling og reform (NDRC) straks utestengingsprosessen er gjennomført. Det forventes at disse rapportene skal brukes av NDRC for å forbedre tiltakene mot ulovlig strømforsyning til kryptomining.

Kommunale og provinsielle myndigheter øker presset mot Bitcoin-mining samtidig som at bekymringer rundt miljøet øker, og industrien møter stadig mer motstand på grunn av de økonomiske risikoene som er involvert i trading og mining av kryptovaluta.

Motstanden mot kryptomining har ført til at Kinas bidrag til den globale Bitcoin hashraten har sunket til 46,04%, i det kinesiske minere har forlatt landet og etablert seg i land i Mellom-Asia og Afrika som er mer kryptovennlige.

El Salvador plasserer ut 200 Bitcoin-minibanker i det landet forbereder seg på at Bitcoin blir et lovlig betalingsmiddel

President Nayib Bukele tok til Twitter for å annonsere at El Salvador plasserer ut 200 minibanker og klargjør 50 bankfilialer over hele landet i et forsøk på å forbedre landets infrastruktur for kryptovaluta i påvente av at den nye Bitcoin-loven innføres neste måned. Handlingen forventes å gjøre krypto-til-fiat-transaksjoner mer tilgjengelige og praktiske, samt fremme ytterligere adopsjon i landet.

De nye minibankene kommer til å være kompatible med El Salvadors statsstøttede krypto-wallet Chivo, i tillegg til andre eksisterende krypto-wallets.

Presidenten adresserte bekymringene rundt loven og innføringen av denne, og sa videre at ingen kommer til å bli tvunget til å bruke Bitcoin, og at enkeltpersoner som ikke ønsker å ha noe å gjøre med kryptovaluta kommer til å få mulighet til å veksle eventuell Bitcoin de mottar til kontanter via disse minibankene.

Loven, som tilrettelegger for adopsjon av Bitcoin og lovliggjøring av kryptovalutaen som betalingsmiddel, ble vedtatt i juni av parlamentet i El Salvador, og har som mål å redusere transaksjonskostnader og integrere den delen befolkningen som per i dag ikke har tilgang til tradisjonelle banktjenester i landets økonomi.

Den noe forhastede implementeringen av loven og mangelen på klarhet i handlingsplanen har ført til kritikk fra institusjoner som The International Monetary Fund og organisasjoner som Fitch Ratings.

Ny amerikansk infrastrukturlov kan berøre mer enn 60 millioner amerikanere

Visepresident av Coinbase sin avdeling for skatter og avgifter, Lawrence Zlatkin, uttrykte sin skuffelse over mangelen på en åpen og offentlig diskusjon rundt det forhastede tillegget av kryptobaserte provisjoner i den amerikanske kongressens nye infrastrukturlov. Han påpekte at den forhastede innføringen kan berøre over 20% av USAs befolkning.

«I dag eier rundt 60 millioner amerikanere kryptovaluta — omtrent en femtedel av hele landets befolkning. Disse amerikanerne, og hele kryptoindustrien, fortjener en bedre dialog enn en siste liten-innføring av nye bestemmelser», skrev Zlatkin i en artikkel i Bloomberg.

Infrastrukturloven, som nylig ble vedtatt av det amerikanske senatet uten at det ble avholdt avstemning for de foreslåtte lovendringene for den kryptorelaterte skatterapporteringsplikten, har som mål å samle inn $1 billion for å finansiere veier, broer og andre store infrastrukturprosjekter.

Zlatkin forklarte at forargelsen rundt den urettferdige behandlingen av kryptoindustrien og mangelen på klarhet i ordlyden i loven går lenger enn bare innad i kryptomiljøet, og la til at senatorer har blitt kontaktet av mer enn 80 000 personer i løpet av bare noen få dager.

Coinbase-lederen la særlig vekt på den potensielt brede tolkningen av hvem som kan defineres som en kryptomegler i lovteksten, og oppga at dersom loven innføres slik den er utformet nå kan den føre til urimelig strenge rapporteringskrav for validatorer og programvareutviklere, noe som vil drive de ut av landet.

VeChain lanserer blokkjedebasert plattform for rapportering av karbonfotavtrykk

VeChain annonserte tidligere denne uken lanseringen av en ny tjeneste som bruker distributed ledger-teknologi (DLT) med software-as-a-service (SaaS) for å hjelpe bedrifter med å forbedre håndteringen av informasjon om deres karbonfotavtrykk.

The Digital Carbon Footprint SaaS Service skal forsøke å overkomme problemer i forbindelse med tillit og åpenhet når selskaper skal rapportere sine karbonutslipp ved å benytte et åpent blokkjedesystem.

«VeChains blokkjedebaserte Digital Carbon Footprint SaaS Service tilbyr en omfattende og skalerbar plattform for alle bedrifter som ønsker å bli i bedre stand til kalkulere, spore og rapportere sine tiltak for karbonreduksjon langs hele sin verdikjede», ble det sagt i kunngjøringen.

Tjenesten tilrettelegger for at bedrifter skal kunne bruke eksisterende nøkkeltall for sitt karbonfotavtrykk og integrere disse med ledende leverandører på VeChains nettverk som deretter lar bedriften utvinne nye verdier fra den eksisterende informasjonen, og på den måten forbedre sine bærekraftstiltak.

Binance eksponerer sine brukere for økonomisk risiko, sier britisk finansregulator

The United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) har offentliggjort en advarsel i forbindelse med den ledende kryptobørsen Binance, og oppgir at det ikke er mulig å overvåke børsen på en effektiv måte, dermed er også de komplekse og risikofylte produktene som tilbys en fare for deres brukere.

Videre hindrer de Binance i å tilby flere av tjenestene som ble autorisert av FCA i 2018. Dette innebærer blant annet rådgivning og håndtering av kryptoinvesteringer på vegne av sine brukere. Børsen har også blitt bedt om å stanse all annonsering og promotering i Storbritannia.

Det finansielle kontrollorganet oppga også at restriksjonene som innføres for Binance er et resultat av at børsen ikke har klart å tilfredsstille The Effective Supervision Threshold Condition og at de ikke tilbød tilfredsstillende beskyttelse for sine brukere.

Videre har også Binances manglende evne til å rapportere og implementere sin forretningsplan for motvirkning av hvitvasking og terrorfinansiering bidratt til avgjørelsen, oppga FCA. Binance har svart ved å oppgi at de vil fortsette å samarbeide med regulatoriske myndigheter for å oppmuntre til innovasjon, samtidig som at de ivaretar kundenes sikkerhet.