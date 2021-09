Gjeldskrisen for Kinas nest største eiendomsutvikler, The Evergrand Group, utløste en sell-off på tvers av hele kryptomarkedet i begynnelsen av uken. Her er en oppsummering av andre viktige kryptonyheter:

Dubai World Trade Centre Authority godkjenner kryptotrading

På onsdag inngikk Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) og Securities and Commodities Authority (SCA) i De forente arabiske emirater en avtale om å tillatte tilbud, regulering og trading av kryptovalutaer i landet.

Helal Saeed Al Marri, DWTCAs generaldirektør, forklarte at i forbindelse med kryptoindustriens enorme vekst er DWTCA nødt til å skape et støttegrunnlag for kryptobaserte produkter som NFT-er, som forventes å spille en massiv rolle i fremtidens finansverden. Videre forventes det at SCA bidrar med de nødvendige regulatoriske rammeverkene som kreves for alle kryptorelaterte selskaper som ønsker å drive sin virksomhet i DWTCAs jurisdiksjon.

SCA vil også være nødt til å overvåke, kontrollere og etterforske alle aktører som mottar lisens til å drive innenfor frisonen. Emiratene har tidligere, i juli 2021, oppgitt at de har planer om å lansere sin egen CBDC i 2023.

Suex sanksjoneres som følge av ulovlig drift

Det amerikanske finansdepartementet tok en noe uvanlig avgjørelse på torsdag, da de fortalte at de kom til å innføre sanksjoner mot kryptobørsen Suex som følge av deres tilknytning til hvitvasking av ransomware-midler. Børsen ble sanksjonert fordi den har blitt identifisert som medvirkende i håndtering av løsepenger knyttet til minst åtte ulike ransomware-angrep.

Sanksjonene mot den tsjekkiske kryptobørsen kommer på et tidspunkt hvor president Bidens administrasjon jobber hardt med å få et godt grep om kryptoindustrien og den relevante lovgivningen. Tidligere har slik ransomware-aktivitet blitt assosiert med ekstremistgrupper, men tidligere i år oppdaget finansdepartementet at blant annet russisk etterretning har tilknytning til ransomware-gruppen Evil Corp – en gruppe som ble kjent som følge av et angrep mot Colonial Pipeline.

Videre fortalte departementet at selv om kryptovaluta er lovlig, så kan teknologien som fasiliterer kryptobetalinger enkelt misbrukes slik at personer med dårlige hensikter kommer seg unna med penger. Flere institusjoner i USA har blitt offer for slike ransomware-angrep i løpet av de siste månedene. Økningen i denne typen angrep har resultert i tap på over $400 millioner i 2020, en økning på over 300% fra 2019.

FTX utvider sin drift til Bahamas og Gibraltar

Kryptobørsen FTX har hatt en bra uke, og annonserte på mandag at de har fått de juridiske klarsignalene som krevdes for å sette i gang sin drift på Bahamas gjennom sitt datterselskap i landet. Dette kommer like etter at de forrige uke kom med kunngjøring om en lignende avtale for Gibraltar.

FTX, via sitt datterselskap Zubr Exchange, mottok sin lisens for å drive som en DLT-tilbyder fra Gibraltar Financial Services Commission (GFSC). Denne godkjenningen var likevel avhengig av at de retter seg etter tilbakemeldinger de har mottatt for å forbedre sin etterlevelse. Administrerende direktør Sam Bankman-Fried var svært fornøyd med avgjørelsen, da dette vil hjelpe FTX med å i større grad etterleve regulasjoner og skape tillit blant brukere verden over.

På Bahamas ble FTX sitt datterselskap FTX Digital Markets registrert som et kryptoselskap hos landets tilsynsorgan. I kunngjøringen avslørte de at det er Ryan Salame som kommer til å lede FTX Digital Markets, fra deres hovedkontor på Nassau, Bahamas.

Administrerende direktør Bankman-Fried har nå en mer positiv holdning til de regulatoriske kravene. Den siste tiden har han vært en forkjemper for reguleringer, og mener at uten reguleringene vil ulovlig aktivitet og svindler føre til at myndighetene setter ned foten for hele industrien.

Coinbase forkaster planene for sitt Lend-program

Kryptobørsen hadde planer om å lansere en ny tjeneste kalt Coinbase Lend noen måneder frem i tid, men en inngripen fra SEC kan ha satt en fullstendig stopper for den nye tjenesten. Coinbase annonserte mot slutten av forrige uke at de har stanset den planlagte lanseringen mens de forsøker å forstå hvorfor finanstilsynet har satt ned foten for tjenesten. Børsen la til at selv før lansering har flere hundre tusen kunder allerede meldt seg på programmet.

Børsen beroliget kundene sine om at de vil fortsette å jobbe med å tilby ‘innovative, pålitelige tjenester og produkter’ for sine kunder. Coinbase sin avgjørelse kommer etter at SEC-direktør Gary Gensler har strammet ytterligere inn på sin holdning overfor kryptoindustrien.

Gensler fortalte det amerikanske senatets bankkommité at kryptoindustrien er nødt til å kommunisere med regulatorene. Han fortalte også at på grunn av det store mangfoldet blant de ulike kryptovalutaene på disse plattformene er det en stor sannsynlighet for at flere av de regnes som securities, og disse krever registrering. I tilfellet for akkurat Coinbase sitt Lend-program mener SEC at tjenesten er en security, men Coinbase er uenige.

Den tyrkiske presidenten erklærer krig mot krypto

Bloomberg rapporterer at Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, på lørdag snakket om at landet var i krig mot kryptovaluta, og at det vil gjennomføres flere tiltak for å kontrollere bruken av disse, samtidig som at landet planlegger om å teste og lansere sin digitale Lira. Han snakket til studenter fra 81 ulike provinser og fortalte at han ikke hadde noen problemer med utbredelsen av digitale valutaer, men insisterte på at de er nødt til å opprettholde suvereniteten til landets valuta, tyrkiske lira. Erdogan forklarte videre at landets valuta er en del av deres nasjonale identitet.

Tyrkia har lenge hatt en mindre vennlig holdning til krypto. I april innførte den tyrkiske sentralbanken et forbud mot bruken av kryptovaluta som betalingsmiddel.

Banken begrunnet dette med markedets volatilitet, regulatorisk usikkerhet og kriminell aktivitet innen kryptoindustrien. En måned senere innførte de tyrkiske myndighetene strenge regulatoriske krav for anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering for alle kryptotilbydere i landet, på instruks fra presidenten.