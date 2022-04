Maple skal bidra til å skalere Solana-utviklingen

Maple Solana planlegger å øke fondsmassen til 300 millioner dollar innen utgangen av 2022, og tilbyr opptil 1 milliard dollar i usikrede lån.

Maple Finance, en desentralisert markedsplass for bedriftsgjeld for institusjonelle låntakere, har utvidet tilgangen til Solana ettersom den ser ut til å muliggjøre finansiering av prosjekter bygget på blokkjeden for smarte kontrakter.

Markedsplassen, også tilgjengelig på Ethereum, er den første kapitalplattformen med flere kjeder. Det er også det banebrytende institusjonelt fokuserte usikrede utlånet til prosjekter i Solana-økosystemet.

Skalering av Solana-økosystemet

I følge Maple Solana starter prosjektet med en pool på 45 millioner dollar for lån uten sikkerhet. Teamet vil deretter se etter å øke dette i løpet av de neste åtte månedene for å bringe det til $300 millioner innen slutten av året.

Quinn Barry, sjefen for Maple Solana, sa at målet deres er å hjelpe til med å skalere Solana-økosystemet via kjeden av kapitalmarkedsinfrastruktur.

“ I løpet av de neste tre månedene forventer vi å bringe over 300 millioner dollar i likviditet til Solana. Vi vil snart ønske en annen kredittekspert velkommen til plattformen, og dele flere detaljer om hvordan likviditetsprotokoller allerede bruker Maples infrastruktur som en startrampe på Solana ,” la han til.

Sid Powell, administrerende direktør og medgründer av Maple Finance kommenterte :

» Å bygge den første flerkjedede kapitalmarkedsløsningen har og vil fortsette å tiltrekke seg långivere og låntakere av høy kvalitet, skape enestående vekstmuligheter for innovatører som bygger på Solana, og gjøre det mulig for hele bransjen å trives .»

Maple Solana har som mål å utstede lån verdt 1 milliard dollar, sa kryptokapitalnettverket som også tilbyr tjenesten på Ethereum i en kunngjøring . Det er også planer om å lansere SYRUP, et styringstoken som vil tilby samme funksjonalitet som det Ethereum-baserte MPL-tokenet.

X-Margin er den første bassengdelegaten

Som en del av milepælen mot å transformere kapitalmarkedene via teknologi i Solana-økosystemet, har Maple Solana sikret seg selskapet til den datadrevne långiveren X-Margin.

Firmaet vil være den første pooldelegaten, med utlånsvirksomheten som har tiltrukket seg enorme innskudd fra tre store partnere. Tilbyderen av finansielle tjenester og betalingsteknologi, Circle, satte inn 10 millioner dollar mens forvalteren av digitale ressurser Coinshares la til 20 millioner dollar.

X-Margin mottok også 10 millioner dollar fra innfødte fra Solana, og er åpen for innskudd på opptil 5 millioner dollar i USDC for å tjene den første 45 millioner dollar-poolen.

Utlån til crypto blue-chips

X-Margin-teamet vil utnytte sin personvernbevarende kredittinfrastruktur og forsikringsekspertise sammen med Maples on-chain kredittfasilitet for å tilby kreditt til noen av de største låntakerne i kryptoområdet.

Darshan Vaidya, administrerende direktør i X-Margin sa:

“ Maples flerkjedeinfrastruktur fortsetter å lede veien for institusjonell kredittinfrastruktur innen krypto. X-Margins personvernbevarende kredittplattform passer naturlig for dette, og hjelper til med å skalere et mer datadrevet og transparent kredittmarked i DeFi og CeFi .

Låntakere må overholde Know Your Customer (KYC) og Anti Money Laundering (AML). Dette er en del av regeloverholdelse, og for å sikre utlån til anerkjente prosjekter.