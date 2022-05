Mark Zuckerberg, CEO for Meta (Facebook), sa via et innlegg at funksjonen Non-Fungible Tokens (NFTs) vil bli introdusert til Facebook og Instagram. Funksjonene vil gjøre det mulig for skapere og samlere å vise frem NFT-er etter eget valg på sine kontoer og profiler. Denne funksjonen vil gå på tvers av både Instagram- og Facebook-brukere.

I følge rapporten skal ingeniørene fra Meta gjennomføre intern testing av NFT-funksjonen som starter denne uken.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM — db (@tier10k) May 9, 2022

I tillegg planlegger Meta også å utnytte sine Spark AR-studioverktøy for å gi utvidet virkelighetsstøtte for NFT-er på Instagram-historier. Selv om selskapet har bekreftet nyhetene, har de ennå ikke offentliggjort den offisielle lanseringsdatoen for NFT-funksjonen.

Meta og NFT – hvordan det hele startet

Helt tilbake i mars 2022 hadde Metas administrerende direktør sett på funksjonen og la merke til at selskapet undersøkte muligheten for å legge til støtte for digitale samleobjekter til plattformen deres. I tillegg bemerket administrerende direktør også at det var en mulighet for at NFT-myntingstøtte kommer til Facebook i de kommende månedene.

Ved hjelp av blokkjedeteknologi kan Meta NFT-funksjonen introdusere mer enn 3 milliarder månedlige brukere over hele verden til digitale samleobjekter. Dessuten ga den sosiale mediegiganten ut en forhåndsvisning av hva samlere og skapere vil forvente av de kommende integrasjonene som inkluderer utvidet virkelighet på Instagram-historier.

Dessuten sa pålitelige kilder også at Instagram vil støtte NFT-er som drives av Solana, Ethereum, Flow og Polygon. Dessuten hadde Twitter, Facebooks rival, nylig avslørt NFT-profilbildeintegrering av Blue-tjenesten for betalte abonnenter.