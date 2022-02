Store kryptoer har hatt en negativ utvikling det siste døgnet. Situasjonen i det amerikanske aksjemarkedet var lignende.

Alle de tre store amerikanske indeksene falt kraftig mot slutten av forrige uke til tross for noe oppgang tidligere i uken. Bakgrunnen er fornyet inflasjonsfrykt forsterket av geopolitisk spenning mellom Ukraina og Russland.

Investorer vil følge nøye med på FOMC-medlem James Bullards intervju på CNBC klokken 16:00 GMT hvor han vil diskutere pengepolitikk.

UK100 steg forrige uke på bakgrunn av mer inflasjonsusikkerhet og stigende råvarepriser. Oljeprisen steg til over 92 dollar på bakgrunn av konflikten mellom Ukraina og Russland. Hvis en full krig skulle bryte ut, forventer analytikere at prisen på et fat vil toppe 120 dollar.

Topp krypto

XRP falt nesten 5 %, Solana 3 %, og BNB, Ethereum og Cardano falt alle mer enn 2 %. Bitcoin handles i underkant av $42 000 i skrivende stund.

I følge en fersk rapport fra Wells Fargo er krypto i en hyperadopsjonsfase og "er i et adopsjonsmønster som ligner på andre nye avanserte teknologier, for eksempel internett."

Topp bevegelser

De fleste topp 100-myntene har tapt 2-5 % i løpet av de siste 24 timene. SAND er ned 6 %, Theta Network reverserer fredagens gevinster med -7 %, og Helium har mistet 11 % av verdien. Flow er ned rundt 8 %.

Gala fortsetter sin tapsrekke med -6 % de siste 24 timene. Quant reverserer også nylige gevinster med -9%. Oasis Network har gått ned med 11 %.

Trender

Ontology Gas-prisen i sanntid i dag er $0,86 med et 24-timers handelsvolum på $632,7 millioner. Ontology Gas har steget med 30 % de siste 24 timene.

NFT-plattformen SuperRares RARE-token har vært på en oppadgående bane ganske lenge nå, og interessen for den ser ikke ut til å opphøre. Den økte verdien med ytterligere 26 % i dag.