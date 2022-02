De 10 beste kryptoene var alle i det grønne de siste 24 timene etter at flere kryptoselskaper hadde reklamer under profffotballmesterskapet.

SPX500 og DJ30 falt i handelen i går, ned henholdsvis 0,29 % og 0,44 %, mens NASDAQ100 steg marginalt med 0,25 % ettersom geopolitiske spenninger fortsatte å irritere investorer.

UK100 falt 1,75 % i går da større markedsfrykt grunnet den geopolitiske situasjonen i Ukraina fikk aksjer til å falle over hele Europa. Oljeprisen nådde nesten 94 dollar mandag kveld.

Topp krypto

Solana steg 8 %, Ethereum økte med mer enn 7 %, mens XRP og Cardano økte med mer enn 3 %. Bitcoin handlet for $43 500 i skrivende stund, opp nesten 4%.

På #10, er Avalanche-prisen i dag $88,33 med et 24-timers handelsvolum på litt over en milliard. Dens token AVAX har steget 11 % de siste 24 timene.

Polygon, den 15. største mynten etter markedsverdi, handles for $1,79 med et 24-timers handelsvolum på $1,12 milliarder. Polygon har økt med 10 % de siste 24 timene.

Topp bevegelser

De største vinnerne blant topp 100 er Kadena, Gala, The Graph og Mina Protocol. Kadena betegner seg selv som et økosystem som får blokkjeder til å fungere for alle. Det gir sikkerheten til Bitcoin, enestående gjennomstrømning og smartere kontrakter. Den har lagt nesten en femtedel til verdien i dag.

Gala steg 18 % etter at Gala Games annonserte Galaverse-datoer. The Graph, en indekseringsprotokoll for å spørre etter data for nettverk som Ethereum og IPFS, er opp 19 % de siste 24 timene. Den driver mange applikasjoner i både DeFi og det bredere Web3-økosystemet.

Mina Protocol er en minimal "kortfattet blokkjede" bygget for å begrense beregningskravene for å kjøre DApps mer effektivt. Den steg 17 % i dag.

Andre vinnere inkluderer Secret, Helium og Qtum med henholdsvis +14 %, +12 % og +11 %. Decentraland, et av de mest populære metaversene, har sett det opprinnelige tokenet MANA stige 9 % i løpet av de siste 24 timene. Fantom, et annet metaverse token, har steget 8 %.

Live Hedera-prisen i dag er $0,25 med et 24-timers handelsvolum på $180,4 millioner. HBAR har økt med 11 % de siste 24 timene.

Trender

Online Lex Partners (onLEXpa) spesialiserer seg på utvikling av nettbaserte kurs og prosjekter. Målet er å gjøre utdanning rundt om i verden mer tilgjengelig gjennom blokkjedeteknologi. Etter å ha migrert til en ny BSC-kontrakt, økte den 2,623 %.

Dopex er en desentralisert opsjonsprotokoll som retter seg mot likviditetsmaksimering samtidig som tap for opsjonsforfattere minimeres og kjøpere maksimeres. Den har lagt 25 % til verdien i dag.