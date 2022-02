Hendelser i Russland har dominert markedsstemningen. Prisene steg på optimisme over den offisielle anerkjennelsen av krypto i landet, før de falt tilbake på bekymringene rundt Ukraina-konflikten.

Andre steder ble mer volatilitet katalysert av varme amerikanske inflasjonstall som kom inn på 7,5 %, og beslagleggelsen av $3,6 milliarder dollar i hacket Bitcoin av det amerikanske justisdepartementet.

BlackRock, som forvalter over 10 billioner dollar i eiendeler for pensjonsordninger, legater og statlige formuesfond, er rapportert å forberede en kryptohandelstjeneste for sine kunder.

Det store regnskapsfirmaet KPMG Canada kunngjorde kjøpet av Bitcoin og Ethereum for sin egen bedriftskasse, og sa at "institusjonell bruk av kryptoaktiva og blokkjedeteknologi vil fortsette å vokse og bli en vanlig del av aktivamiksen."

Tennessee har fulgt Arizona ved å utarbeide sin egen Bitcoin-lov som vil tillate staten og andre kommuner å investere i kryptoaktiva.

Topp krypto

Bitcoin har trukket seg tilbake midt i frykt for krig og usikkerhet rundt inflasjon. Flaggskipkryptoen nådde en topp på nesten $46K tidlig i forrige uke, etter at lokale medier rapporterte at russiske myndigheter ville lage ny lovgivning som anerkjenner kryptoaktiva som en form for valuta.

Bevegelsen er en stor retningsendring for den russiske sentralbanken, som tidligere har foreslått et generelt forbud mot krypto.

Som svar på nyhetene spekulerer noen markedsanalytikere nå i at Russland kan ha enda større fremtidsplaner – som å akseptere Bitcoin som betaling for naturgass.

Avalanche er den største vinneren blant de 20 beste, opp 8 % i dag. Den selvutnevnte Ethereum-morderen stiger fortsatt etter å ha blitt notert på eToro nylig.

En annen altcoin som klarte å trosse markedsuro var Shiba Inu, og avsluttet 7-dagers perioden med 3% gevinst etter kunngjøringen av et mystisk nytt metaversprosjekt.

Topp bevegelser

På toppen blant topp 100 er uten tvil Rally (RLY), en sosial token-orientert protokoll som lar skapere lansere sitt eget token og bygge en digital økonomi rundt arbeidet sitt.

Streamere, artister, musikere, spillere, idrettsutøvere eller generelle innholdsskapere kan benytte seg av fellesskapene deres og tilby fordeler for å rekruttere, beholde og tjene penger på følgerne deres sømløst. Rally fløy inn blant de 100 beste i dag og er for øyeblikket på #87. Den har lagt 65 % til verdien på 24 timer.

Neo er et raskt voksende økosystem som har som mål å bli grunnlaget for neste generasjon av internett, en ny økonomi der digitaliserte betalinger, identiteter og eiendeler kommer sammen. Den steg 11 % i dag. Qtum er også opp 11 %.

Algorand, den 26. største kryptoen etter markedsverdi, er i ferd med å bryte $1. Den har økt med 7 % de siste 24 timene. Det er også en god dag for metaverse tokens. Decentraland og Axie Infinity økte hver sin verdi med 8 % i dag.

Bitfinex' token UNUS SED LEO fortsetter å reversere gevinster. Det er ned 7 % i dag.

Trender

Dagens største vinner er Catcoin, et fellesskapsdrevet meme-token laget for kattesamfunnet av en gruppe mennesker med det tunge navnet Miaoshi Nekomoto.

Catcoin utvikler applikasjoner for å gi fellesskapet ulike verktøy og forenkle kryptoverdenen for nye investorer. Det har økt 838 % de siste 24 timene.

En annen trendmynt er ALICE, det opprinnelige symbolet til My Neighbor Alice, et spill med gårdstema på Chromia som man kan tjene penger på.

Spillet betegner seg selv som et sted hvor "spillere kan kjøpe og eie virtuelle øyer og samle og bygge spennende gjenstander samtidig som de får nye venner." ALICE har lagt 11 % til verdien i dag.