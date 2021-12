Flertallet av kryptor har registrert tap i løpet av de siste 24 timene, med mange av de 10 beste i rødt denne morgenen. Alle de tre store amerikanske indeksene endte dagen i rødt i går etter at Fed kunngjorde sin intensjon om å heve renten minst tre ganger i 2022. Den teknologitunge NASDAQ100 sank nesten 2,5 % etter nyhetene, ettersom Apple (-3,9 %), Tesla (-5 %), NVIDIA (-6,8 %), Amazon (-2,56 %) og Microsoft (-2,9 %) falt alle sammen.

Topp krypto

Bitcoin var ned 2,5 % i skrivende stund, priset rundt $47 500. De største tapene av topp 10 ble registrert av Polkadot, som tapte 8 %, etterfulgt av Cardano, som falt mer enn 6 %. Dogecoin og Shiba Inu tapte begge rundt 5 %.

Største bevegelser

Yearn Finance, en aggregatortjeneste for investorer i desentralisert finans (DeFi), er opp 31 % de siste 24 timene. Den bruker automatisering for å maksimere fortjenesten fra avkastningsoppdrett.

Arweave er et desentralisert lagringsnettverk som tilbyr en plattform for ubestemt lagring av data. Nettverket beskriver seg selv som "en kollektivt eid harddisk som aldri glemmer", og er primært vert for "permaweb" – et permanent, desentralisert nett med en rekke fellesskapsdrevne applikasjoner og plattformer. Den steg 13 % i dag. BORA er opp 12 %.

Curve DAO Token er også blant de få vinnerne. Den har økt nesten 8 % i dag.

Siden prisøkningen på nesten 150 % den 30. august, har det ikke vært slutt på Celos gevinster. En nylig oppføring på eToro hjalp. Den har økt med 8 % de siste 24 timene. Waves har steget 5,80 % de siste 24 timene.

Elrond er en av dagens største tapere, og er ned mer enn 18 % og reverserer gårsdagens oppgang. En annen taper er Kadena med et verdifall på 16 %. XDC Network, en av gårsdagens vinnere, har tapt 14 % så langt i dag.

Trender

Etter migrering til BSC, ser onLEXpa store gevinster. Online Lex Partners (onLEXpa Tokens) spesialiserer seg på utvikling av nettbaserte kurs og prosjekter. Målet er å gjøre utdanning rundt om i verden mer tilgjengelig gjennom blokkjedeteknologi. Den er opp 82 742,84 % i dag.