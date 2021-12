Kryptomarkedet er i en fallende trend som helhet. De tre store amerikanske indeksene gikk på retrett forrige uke da bekymringer for Omicron-varianten av koronaviruset gav utslag på investortilliten. Markedene var ned i løpet av uken til tross for et rally på torsdag på bakgrunn av pengepolitiske kunngjøringer fra Federal Reserve onsdag.

NASDAQ ledet aksjene ned, ned 3,25 % over fem dager, mens SPX500 falt 1,94 % og DJ30 falt 1,68 %. Den dårligste sektoren var finanssektoren, som falt 2,27 % i løpet av uken, mens energien falt 2,24 % og industrisektoren falt 1,70 %.

Topp krypto

Flere av de store kryptoene var i minus det siste døgnet. Cardano falt med mer enn 5 % og Ethereum og BNB falt over 3 %. Bitcoin raste mer enn 2% og blir i skrivende stund handlet like under $46 000.

XRP skiller seg ut og har økt mer enn 5 % i skrivende stund. Den største taperen på topp 5 er Solana, ned med rundt 6 % i dag. Avalanche er den største taperen blant de 20 beste. Etter en rekke jevne oppganger har den gått ned nesten 9 % de siste 24 timene. Likevel ser den lovende ut som en stor konkurrent til Ethereum, så nedgangen kan bare være midlertidig.

De største bevegelsene

I likhet med topp 20 tapte de fleste topp 100 mynter mellom 5 % og 10 % i dag. Kadena har blitt hardest rammet av den fallende trenden. Den har tapt 11 % de siste 24 timene.

Den største vinneren på topp 100 i dag er Revain, tokenet til en nettplattform for Ethereum blockchain-baserte tokens anmeldelser, designet for å gi utviklere muligheten til å få konstruktive tilbakemeldinger på prosjektene deres. Protokollen oppmuntrer også forfattere til å gi anmeldelser av høy kvalitet. Revain er opp 12 % i dag.

Yearn.finance, en aggregatortjeneste for desentraliserte finansinvestorer som gjør dem i stand til å maksimere fortjenesten fra avkastningsoppdrett via automatisering, kommer på en nær andreplass, etter å ha økt verdien med 11 %.

Decred er en av få andre vinnere i dag. Den nådde $75,84 etter å ha økt nesten 7 % i løpet av de siste 24 timene.

Til slutt, IoTeX, en desentralisert plattform som har som mål å styrke åpen økonomi for maskiner, økte verdien i dag med drøyt 3 %.

Trender

Andromeda, et prosjekt som har som mål "å skape lønnsomme investeringer for alle", er opp 11 208 % i dag, mest sannsynlig på grunn av en kontraktoppgradering. Mer spesifikt om dette prosjektet: det har et markedsføringsbudsjett på 3 000 000 USD, hvorav 80 % er tilgjengelig for offentlig salg via fairlaunch. 10 % forblir låst for utvikling, 7 % er i markedsføringslommeboken, og de siste 3 % er igjen til leverandøren.