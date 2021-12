Markedshøydepunkter 24. desember: Julenisserally i krypto

Kryptomarkedet blomstrer 24. desember når julaften nærmer seg. Dette har ført til at analytikere har skapt begrepet "nisserally".

Topp krypto

Bitcoin og Solana leder an i topp 5. Begge har steget rundt 6 % i dag. Binance Coin er opp rundt 4 %. Utenfor topp fem begynner Cardano endelig å reversere de siste tapene. Den er opp litt over 8 % i skrivende stund.

Terra fortsetter sin ville tur, ned 13 % i går, men opp 15 % både i dag og i forgårs. Crypto.coms mynt CRO har også økt med 15 %, og har kommet seg etter nylige tap.

Topp bevegelser

Dogelon Mars, en mememynt med hundetema med et navn som henspiller på Elon Musk, Dogecoin og Mars, kom inn på topp 100 etter å ha steget 38 % i morges.

Etter at NFT-spilløkosystemplattformen Sandbox samlet inn 93 millioner dollar i en investeringsrunde, nådde tokenprisen for Sandbox (SAND) en rekordhøy pris på 3,45 dollar 3. november. Deretter økte den med ytterligere 150 %, og nådde en topp på 8,51 dollar for omtrent en måned siden . Den handles for øyeblikket for $6,26 og økte verdien med 21% i dag.

Live Internet Computer Protocol (ICP)-prisen i dag er $28. ICP er opp nesten 19 % de siste 24 timene. Den stiger på nyheter om at en ny tverrkjedebro mellom Ethereum og Internet Computer vil gjøre det mulig å støtte native ERC20-tokens på ICP-nettverket.

Arweave, et desentralisert lagringsnettverk som forsøker å tilby en plattform for ubestemt lagring av data, er opp 17 % i dag. Nettverket er en selvskreven "kollektivt eid harddisk som aldri glemmer."

Decentraland er nok en topp 100 metaverse token som å begynne å komme seg etter nylige tap. Den har økt 15 % i dag. Fantom er også opp 15 %. Enjin Coin, en annen metavers token, har steget 11 %.

Dash, en åpen kildekode-blokkjede og kryptovaluta fokusert på å tilby et raskt, billig globalt betalingsnettverk, forsøker å forbedre Bitcoin ved å øke personvernet og transaksjonshastigheten. Den har økt 14 % i dag.

Etter å ha rebrandet til eCash (XEC), steg Bitcoin Cash ABC rundt 13 %. Den redeomineres også til et forhold på 1:1000000.

Live Gala-prisen i dag er $0,51 med et 24-timers handelsvolum på litt over $1 milliard. Spilltokenet har steget 11,50 % de siste 24 timene.

Andre topp 100-vinnere inkluderer Holo, IoTeX, SushiSwap og WAX, som ga en verdi på henholdsvis 10 %, 12 %, 13 % og 12 %.

Trender

PAPPAY er en kryptovaluta som kan brukes til digitale kjøp og nettbetalinger. Betalingsverktøyet gir også innehavere passiv inntekt. Den er lett en av dagens største vinnere, etter å ha lagt 242 % til verdien.