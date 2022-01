Etter å ha registrert tap de siste dagene, var de fleste topp 10-kryptoene ned også denne morgenen. UK100 falt kraftig på fredag, og snudde tidligere oppgang da den ble trukket ned av et globalt salg av aksjer.

Amerikanske markeder stupte forrige uke da investorer så obligasjonsrentene stige, spesielt inflasjonslenkede 'TIPS'-obligasjoner som indikerer fremtidige lånekostnader for bedrifter.

Topp krypto

De fleste topp 20-myntene har mistet mellom 8 % og 15 % av verdien de siste 24 timene. Bitcoin tapte 5,50 % i dag, og handles like under $34 000 i skrivende stund. Cardano registrerte tap på 13 %, noe som bringer det ukentlige tapet til 36 %.

Solana har tapt nesten 20 % i dag, noe som utgjør et ukentlig tap på nesten 40 %. 1 SOL faller under $90. Solana-blokkjeden fortsetter å møte store problemer med overbelastning av nettverket. Tokenet har vært i fritt fall midt i en markedsnedgang, og har tapt nesten 60 % siden den nådde et rekordhøyt nivå i november 2021.

Den har også falt til åttende posisjon og har nå en fullt utvannet markedsverdi på mindre enn 45 milliarder dollar ifølge CoinMarketCap-data.

Topp bevegelser

Alle topp 100 mynter har mistet verdi. De største taperne utenfor topp 20 er Harmony (-19%) og Theta Network, Curve Dao Token, THORChain og Quant (alle -17%).

Trender

Den største vinneren i dag er Obsidium (OBS), et økosystem og serverløs, krysskjede, lag-2-løsning som gir drivstoff til DeFi-, AMM- og NFT-plassen.

Dens påståtte fordeler inkluderer uendelig skalerbarhet, høy gjennomstrømming av bekreftelsestid under sekunder og gebyrer på en tiendedel av en cent. Den har økt 979 % i dag.

Tokenet til Moss Carbon Credit (MCO2), som har som mål å fremme bevaring av miljøet gjennom en markedsløsning, handles for $18,54 og tilførte 135% til verdien.

VELO, symbolet til Velo Labs, som bygger et unikt forent kredittbørsnettverk, handles for $0,066 med et 24-timers handelsvolum på i underkant av $31 millioner. Det er opp 35 % de siste 24 timene.