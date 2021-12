Kryptomarkedet er grønt som helhet. De største vinnerne i dag er Cardano, Polkadot, Uniswap, Theta, Aave, Monero, Zilliqa og Voyager Token. Amerikanske markeder gjorde et beskjedent comeback fra frykt for Omicron-varianten av koronaviruset forrige uke, i forkant av juleperioden. Til tross for at uken startet ned, steg SPX500 3,59 % over fire dager.

Oljen falt i morges, etter at tusenvis av flyreiser i USA ble kansellert over julen midt i økende tilfeller av COVID-19. Torsdag var Tesla den aksjen som gikk best, opp 5,76 %, mens ViacomCBS steg 4,80 % og Micron Technology steg 4,52 %.

Topp krypto

Bitcoin brøt sin tapsrekke i oppkjøringen til jul, og brøt $50 000-nivået for første gang siden begynnelsen av desember. Kryptoen falt dramatisk i begynnelsen av måneden og har slitt med å gjenvinne momentum, og falt til nær $45 000. Men i uken før jul gjorde Bitcoin et comeback, og steg til over $50 000 på torsdag for første gang siden 12. desember.

Ethereum så også et rally før jul, og ble handlet konsekvent tilbake for over $4000 for første gang siden begynnelsen av desember. I tillegg til Bitcoin og Ethereum, ble alle de ti beste kryptoene sett i grønt denne morgenen, inkludert Polkadot, som registrerer en økning på rundt 9 % de siste 24 timene. Uniswap er opp 12,45 % de siste 24 timene.

Topp bevegelser

Zilliqa, en offentlig, tillatelsesfri blokkjede som er designet for å tilby høy gjennomstrømning med muligheten til å fullføre tusenvis av transaksjoner per sekund, økte14 % i dag. Voyager Token er også opp 14 %. Kadena reverserer tap og er opp 12 % i skrivende stund.

Live THETA-prisen i dag er $5,81. Det er opp 10,21 % de siste 24 timene. Helium, Monero og Aave har alle steget mellom 10 % og 11 %.

Trender

Scar Token ble lansert som en desentralisert meme-mynt for å samle inn penger for å hjelpe til med å bekjempe sult rundt om i verden ved å "donere skatteavgifter". Til tross for det vage premisset, er den opp 291 % i dag.

Uten tvil er den andre trendmynten, New Year Token, mer interessant. Den markedsføres som ens personlige guide til en festlig og festlig stemning. Skaperne tilbyr 'unike magiske bokser for det nye året' som inneholder totalt 10 forskjellige NFT-er. Hver NFT kommer med et unikt samleobjekt og en belønning fra et basseng. New Year Token ver opp 319 % i skrivende stund.