Markedshøydepunkter 28. desember: Kryptoer går lavere, børsen opp

Kryptomarkedet har stort sett vært i minus det siste døgnet, ettersom de aller fleste av topp 10 kryptoer har falt i skrivende stund. Amerikanske markeder kom tilbake med et smell etter jul i går, med SPX500 (+1,38%) som nådde nok en rekord.

Europeiske aksjer tok seg opp der de slapp før jul ved å avslutte i går i grønt.

Oljen steg mer enn 3 % i går, med handelsmenn som ble stadig mer optimistiske om forbrukernes etterspørsel etter fossilt brensel når vi går inn i 2022.

Topp krypto

Bitcoin falt rundt 3 %, og ble handlet under 50 000 dollar i morges. Ethereum og XRP var begge ned rundt 3 %, og Cardano registrerte et tap på omtrent 1 %. Terra er den største taperen på topp 10, ned med mer enn 10 % i dag. Polygon har mistet litt over 8 % av verdien i løpet av de siste 24 timene.

Topp bevegelser

Utenfor topp 20 var de største vinnerne Sushiswap, Icon og IOTA. AMM Sushiswap steg 10 % i dag. ICON Network, en lag én blokkjede fra Sør-Korea, er topp 100s største vinner. Dens erklærte visjon er å bygge et interoperabelt blokkjedenettverk som bygger bro mellom autonome nettsamfunn og virksomheter i den virkelige verden. ICON Network fokuserer på å levere praktisk nytte ved å fremme hypertilkobling gjennom å fremme friksjonsfri verdiutveksling.

Ved å verifisere transaksjoner på sin desentraliserte hovedbok, kan ICON minimere antall mellomledd og utrydde grenser for grenseoverskridende interaksjoner. Spesielt fokuserer selskapet på brukstilfellene desentralisert identitet, utstedelse av digitale sertifikater, blokkjedebetalinger, desentralisert finans, ikke-fungible tokens og ytterligere brukstilfeller: e-forvaltning, valg, desentraliserte orakler og e-helse. Den steg 18 % i dag, og nådde 84. plass på CoinMarketCap.

I den andre enden av spekteret er Theta og Yearn Finance (begge -11%) og Loopring og Curve DAO Token (begge -10%).

Trender

Multi-Farm Capital er en eksperimentell protokoll for overskuddsdeling utviklet og lansert på Ethereum-blokkjeden. Transaksjonsgebyrer fra handel samles inn i en kasse som deretter brukes til å gi avkastning på forskjellige andre blokkjeder. Etter migrering til en ny kontrakt er den opp 1,845 %.