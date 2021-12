Kryptomarkedet som helhet er bearish når året går mot slutten. Det var i rødt de siste 24 timene, ettersom de 10 beste kryptoene har falt i skrivende stund. De tre store amerikanske indeksene steg opp i går da SPX500 steg 0,14 % for å avslutte perioden på nok en all-time high. UK100 nådde et 22-måneders høydepunkt i går, det høyeste nivået siden februar 2020.

Topp krypto

Bitcoin falt rundt 2 %, og ble handlet under $47 000 i morges. Ethereum og XRP gikk ned rundt 3 %, mens Solana registrerte tap på rundt 6 %. Uniswap, gårsdagens eneste vinner blant de 20 beste, snur gevinster. Den er ned 9 % så langt i dag. Den neste rangerte mynten (19), Algorand, er dens komplette antipode, opp 11 %, og den største vinneren blant de 20 beste kryptoene etter markedsverdi.

I andre kryptonyheter kunngjorde Binance Holdings i går at de har mottatt første godkjenning fra Bahrains sentralbank for å bli en kryptotjenesteleverandør i Midtøsten-landet. Dette regulatoriske nikket fra Bahrain kan bringe krypto til høyere handelsvolum, og ifølge Shark Tanks Kevin O'Leary kan det drive kryptoprisene høyere.

Topp bevegelser

XinFin (XDC) er et enterprise-ready hybrid Blockchain-teknologiselskap optimert for internasjonal handel og finans. XDC-protokollen er utviklet for å støtte smarte kontrakter, 2000TPS, 2 sekunders transaksjonstid og KYC til masternoder. XDC-blokkjeden bruker XinFin Delegated Proof of Stake med den hensikt å skape et svært skalerbart, sikkert, tillatelses- og kommersielle blokkjedenettverk. XDC er den største vinneren blant topp 100 i dag med en verdivekst på 15 %.

Etter kontinuerlige forbedringer av økosystemet og en rekke lukrative partnerskap, går prisen på NEAR-protokollen bare opp. I dag har den økt 14 %.

Skaperne av Cosmos beskriver det som et prosjekt som løser noen av de "vanskeligste problemene" blokkjedeindustrien står overfor. Det har gått opp 9 % de siste 24 timene.

Monero har steget jevnt og trutt siden den innfridde løftet om en desentralisert utveksling bygget på personvern, hastighet og lave avgifter. Det er opp 7 % i dag.

De fleste av de andre myntene er ned med 1-6 % i dag. Ved #98 fortsetter ICON å reversere gevinster. Den har tapt 14 % de siste 24 timene.

Trender

SORA Validator Token (VAL) er tokenet til SORA-nettverket, som sies å utmerke seg ved å tilby verktøy for desentraliserte applikasjoner som bruker digitale eiendeler, for eksempel atomic token swaps, bro over tokens til andre kjeder og lage programmatiske regler som involverer digitale eiendeler.

SORA ble med i Kusama parachain-auksjonene og interoperabilitet mellom det eksisterende SORA-nettverket og SORA Kusama parachain-nettverket vil bli aktivert via en bro. VAL-tokenet steg 4 140 % i dag, muligens på grunn av nyheter om å sikre seg en spilleautomat på Kusama.