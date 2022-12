Mars Metaverse-token kan handles på OKX-børsen

Kryptovalutabørs OKX vil liste MRST, det opprinnelige tokenet til The Mars metaverse-prosjektet.

OKX, en av de ledende kryptobørsene i verden, er skal liste MRST, det opprinnelige tokenet til The Mars metaverse.

Mars er en metaverse- plattform utviklet av Mars Lab. På Mars-tema metaverse-plattformen har Mars Labs et lite territorium kalt «Colony.» ifølge utviklingsteamet,

Brukerne kan eie NFT-type Colony, slik at de kan bygge hus eller kommersielle bygninger. De kan også motta en leiekontrakt ved å bruke en blokkjedebasert smart kontrakt.

Mars Labs forklarte at ved å bidra til Mars: metaverse, kan brukere tjene belønninger med Mars Token (MRST). Økosystemet er designet for å sikre at alle brukere av plattformen kan tjene MRST gjennom Play-and-Earn (PAE) system.

Som det opprinnelige symbolet til Mars Metaverse, forventes MRST å ha mye nytte i økosystemet. De fleste bygningene i kolonien kan kjøpes med MRST og kan omsettes mellom brukere.

Videre kan brukere også tilpasse plassen, som kjøpesenter, galleri, festsal, klasserom og så videre. Aktiviteter som arrangementshosting i metaverset lar brukere tjene ekstra inntekt, som vil bli betalt via MRST-tokenet.

Etter hvert som plattformen utvides, vil tredjeparts- eller indie-spillutviklere få lov til å utvikle og gi ut spill ved å bruke programvaren «The Mars Game Creator». Mars-metaverse-brukerne kan også være vertskap for sportsligaer selv. Avhengig av antall aktive brukere, vil MRST bli brukt som belønning for spillere.

I tillegg til å liste MRST-tokenet på sin plattform, avslørte OKX at det hadde åpnet et handelslotteri som tilbyr opptil $20 000 verdt MRST for vinnere.

Kryptobørsen avslørte at MRST verdt $18 000 ville bli delt mellom de 20 daglige DEX-handlerne i løpet av de neste 10 dagene ($1800 daglig). OKX vil sende de resterende $2000 verdt av MRST-tokens til 20 heldige brukere som utfører transaksjoner verdt 10 MRST-tokens eller mer ved å bruke OKX Web3 Wallet.

OKX er en av de ledende kryptovalutabørsene i verden. Å legge til MRST-tokenet på plattformen vil sikre at det er tilstrekkelig likviditet for brukere av Mars-metaversen og innehavere av tokenet.

OKX-noteringen MRST kommer omtrent to måneder etter at børsen annonserte lanseringen av OKX Lite. OKX Lite, gjør kjøp, salg og utveksling av krypto enklere.

Ifølge teamet har den forenklede versjonen av OKX-handelsappen en mer enkel følelse og utseende enn den andre versjonen, som er ideell for mer erfarne handelsmenn.