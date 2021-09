MasterCard fortsetter å utvide sin tilstedeværelse i kryptoindustrien, og har nylig inngått en oppkjøpsavtale med CipherTrace

MasterCard avslørte i går at de har inngått en avtale om oppkjøp av kryptosporingsselskapet CipherTrace. Selskapet planlegger å integrere CipherTrace sine tjenester på sin plattform for å forbedre cybersikkerheten for sine tjenester relatert til digitale verdier. CipherTrace har bygget opp et omdømme som et av de mest pålitelige etterretningsselskapene innen kryptoindustrien, med ressurser til å kunne overvåke de fleste kryptovalutaene på markedet.

Den planlagte integreringen av de to selskapene kommer til å være kritisk for arkitekturen for MasterCards betalingstjenester, og med dette oppkjøpet vil selskapet i fremtiden være bedre rustet til å håndtere sine kunders adopsjon av kryptoverdier.

Ajay Bhalla, sjef i selskapets Cyber & Intelligence-avdeling, anerkjente den viktige påvirkningen digitale verdier kan komme til å ha på ulike aspekter i handelssektoren.

«Med den raske veksten i industrien for digitale verdier følger også behovet for å sørge for at industrien er sikker og pålitelig. Vårt mål er å bygge videre på MasterCards og CipherTraces komplimenterende egenskaper for å oppnå nettopp dette,” fortalte han.

CipherTraces utvalg av tjenester innebærer blant annet datainnsamling og publisering av årlige rapporter om trender og aktiviteter i kryptoindustrien. Selskapet har tidligere tilbudt løsninger for etterlevelse av blant annet AML. De har også jobbet med en rekke kryptoselskaper for å bekjempe svindel relatert til digitale valutaer.

«Vi hjelper bedrifter, enten de er banker, kryptobørser eller regulerende myndighetsorganer, med å holde kryptoøkonomien trygg,» fortalte administrerende direktør hos CipherTrace, Dave Jevans.

Jevans roste samarbeidet, og mener det vil kunne forbedre kryptoindustriens sikkerhet og pålitelighet.

«De to selskapene våre deler den samme visjonen om å fremme sikkerhet og tillit gjennom hele industrien. Vi er svært spente på å bli en del av MasterCard-familien, slik at vi kan skalere CipherTraces rekkevidde på et globalt nivå.»

MasterCard, på sin side, har vært aktiv i kryptoindustrien i de siste månedene, og har samarbeidet med blokkjedeselskaper som Uphold, Gemini og BitPay for å tilby kryptobaserte kreditt- og debetkort til sine kunder. Selskapet har også bidratt i utviklingen av en plattform som skal teste sentralbankutstedte digitale valutaer. De tilbyr også programmer som skal støtte adopsjon av blokkjedeteknologi og relaterte produkter.

I februar anerkjente MasterCard den økende etterspørselen for kryptovaluta i markedet. På det tidspunktet skjedde det en dramatisk verdiøkning i hele kryptomarkedet, og mange kryptovalutaer nådde nye rekordhøyder. Selskapet la til at de vurderer å også ha støtte for stablecoins, hovedsakelig fordi har en større trygghet og pålitelighet. I etterkant innførte de støtte for USD coin, som håndteres av Circle, for å bedre transaksjoner mellom kjøpere og utsalgssteder.