MATIC vs LRC – Hvilken er en bedre investering?

De ulike problemene som Ethereum-blokkjeden står overfor, har gjort den til et enkelt mål for lag-2-prosjekter. Lag-2 blokkjeder er de som er koblet til en lag-1 blokkjede for å gi spesifikke løsninger. De inkluderer zk-Rollups, Optimistic Rollups, sidechains og Plasma. Av alle skaleringsløsningene for Ethereum-blokkjeden er Polygon og Loopring de mest populære.

Opprinnelig ble Polygon kalt Matic da den ble lansert i 2017 av Jaynti Kanani og tre andre. I februar 2021 ble den imidlertid omdøpt til Polygon, en plattform som hjelper Ethereum med å løse problemet med skalerbarhet. Det senker transaksjonskostnadene, øker hastigheten og forbedrer sikkerheten. Polygon kalles noen ganger Ethereums internett av blokkjeder på grunn av dens krysskjedefunksjonalitet.

Loopring ble opprettet i 2017 av Daniel Wang for å være vertskap for automatiserte markedsmakere (AMM). Den bruker zk-bevis for å forbedre transaksjonshastighetene og effektiviteten. Den har også datatilgjengelighet i kjeden, som består av ordreringer, ordregruvearbeidere og ordredeling. Den støtter lave kostnader, høy gjennomstrømning og ikke-forvarende DEX-er.

Selv om de begge er skaleringsløsninger, tjener Loopring bare DEX-er og Polygon fungerer på alle plattformer fra DeFi til NFT-er, DEX-er og dApps. Dette innebærer at Polygon er mer allsidig enn Loopring. Mens Polygon kan håndtere omtrent 7000 transaksjoner per sekund, kan Loopring bare behandle 2000. På samme måte belaster Polygon mindre ($0,25) enn Loopring ($0,74) for Ether-baserte transaksjoner.

Både MATIC og LRC har gått gjennom raske prishandlinger, henholdsvis fra $2,92 i desember 2021 til $1,73 akkurat nå og fra $3,75 i november 2022 til $1,00 nå. På grunn av lave avgifter, hastighet, skalerbarhet og mange bruksområder, vil MATIC være en god investering. Dette kommer tydelig fram med dens mainstream-adopsjon.

Den er rangert på 15. plass med en markedsverdi på 11,8 milliarder dollar sammenlignet med Loopring, som er rangert som nummer 83 med en markedsverdi på 1,2 milliarder dollar. Begge koster fortsatt mindre enn $2 og har blitt spådd å tredoble seg før året er slutt.

Å bestemme hvilken som er den beste investeringen vil være avhengig av deres brukstilfeller. Basert på dette er MATIC den bedre investeringen.

Når det er sagt, fortsett og gjør undersøkelser før du investerer i et symbol. Vær sikker på at du investerer penger som du har råd til å tape. Handle klokt.