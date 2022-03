Mavia vil bli «Verified by Machinations»

Mavia, et Crypto.com og Binance-støttet spill for å tjene og massivt multiplayer online (MMO) strategispill utviklet av Skrice Studios, har kunngjort at det offisielt har sluttet seg til Machinations' Game Economy Health Monitoring Service.

Tiltaket er rettet mot å hjelpe Mavia-spillet med å bygge en bærekraftig sunn økonomi i spillet til fordel for deltakerne.

Flyttingen er også en del av den nåværende ganske kraftige utviklingsprosessen som Mavia gjennomgår. Det gjennomgår for tiden storskala summeringer i forskjellige scenarier, samt testing for deflasjon og inflasjonsforekomster. Når spillet er verifisert til å oppfylle kriteriene til den verdensledende spilløkonomiplattformen, Machinations, skal den motta "Verified by Machinations"-seglet.

Etter testfasen og mottak av forseglingen, skal Machinations fortsette å aktivt overvåke Mavias spilløkonomi basert på live-telemetri og Web3-markedsdata for å hjelpe utviklere med å finne og fikse potensielle trusler som kan dukke opp.

Etter nyhetene ble medgründer og administrerende direktør i Machinations, Mihai Gheza, sitert og sa:

"Helt siden teamet hos Mavia begynte å bruke Machinations, har vi vært imponert over deres forpliktelse til å levere en perfekt balansert spilløkonomi til deres fantastiske fellesskap. Per i dag er vi glade for å la dem gå gjennom helseovervåkingsprosessen for spilløkonomi og støtte dem i å bygge og opprettholde en sunn spilløkonomi for Heroes of Mavia.»

Oppnå en bærekraftig spilløkonomi

Kompleksiteten til spill for å tjene penger øker eksponentielt når spillutviklere arbeider med Web3 og cryptos nye modeller som AMM, DAO, likviditetspooler og ekstremt volatile markedsforhold. Det er der Machinations' Game Economy Health Monitoring Service kommer inn for å gi utviklere det nødvendige verktøyet og innsikten for å bygge og opprettholde en sunn og bærekraftig spilløkonomi for å unngå økonomiske fallgruver.

Ifølge administrerende direktør i Skrice Studios, Tristan Chaudhry;

«Hos Mavia er vi fast bestemt på å skape den beste opplevelsen for spillerne våre. Våre standarder krever den beste grafikken, og spilløkonomien må være bærekraftig på lang sikt. Vi flytter grensene for hva det vil si å lage et blokkjedespill av AAA-kvalitet. Vi samarbeider med Machinations for å validere Mavias økonomiske helse og få Verified by Machinations-seglet.»

Mavia har som mål å bli et av de største P2E blokkjede-spillene med fokus på e-sport og opprettholdelse av en bærekraftig økonomi i spillet er svært avgjørende for langsiktig suksess.

En sunn bærekraftig økonomi gir spillere tilstrekkelige muligheter for økonomisk vekst mens de spiller spillet.