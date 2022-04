McLare lanserer McLaren Special Operations (MSO) LAB

Den britiske luksusbilprodusenten McLaren Automotive har lansert McLaren Special Operations (MSO) LAB når den begir seg ut i metaverse- og Web3-området. MSO LAB vil huse de eksklusive, begrensede utgavene av McLaren NFT-ene med første slipp som er ventet veldig snart.

I følge den offisielle kunngjøringen fra McLaren er MSO LAB McLarens første skritt inn i metaversen, og det ble opprettet for å «utforske fremtidens ytelse.»

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

MSO LAB vil i utgangspunktet være et knutepunkt som lar likesinnede medlemmer samarbeide i et digitalt fellesskap. Den planlegger å avsløre flere andre funksjoner som tillegg til eksklusive fordeler og belønninger, inkludert en virtuell omvisning på MSO LAB teknologisenter, kun medlemmer får tilgang til kanaler og en invitasjon til spesielle arrangementer holdt av MSO LABS.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022