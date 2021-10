Orakelet vil tilrettelegge for at utviklere innen DeFi-sektoren kan integrere off-chain tradingdata på en sikker måte

Nettverket Measurable Data Token (MDT), som fokuserer på desentralisert datadeling, har kunngjort et finansfokusert dataorakel som skal skape en bro mellom tradisjonell finans og desentralisert finans (DeFi).

Den blokkjedebaserte tjenesten har fått navnet Measurable Finance (MeFi), og kommer til å gi utviklere den sikre tilkoblingen de har behov for når de forsøker å få tilgang til ekstern data som skal brukes on-chain, dette fortalte plattformen i en pressemelding.

Når MeFi er på plass kan blokkjedebrukerne på en sikker måte navigere mellom smartkontrakter og de tradisjonelle finansmarkedene, funksjonaliteten er tilgjengelig for Ethereum og via ulike testnet.

MeFis brukergrensesnitt vil åpne for at utviklere får tilgang til pålitelig tradingdata i sanntid fra flere ulike markeder, blant annet globale børser som New York Stock Exchange (NYSE), Hong Kong Stock Exchange (HKEX) og Nasdaq.

Hvorfor er orakler viktige?

Orakler tilbyr desentraliserte nettverk hvor blokkjedebrukerne kan få tilgang til data fra den virkelige verden, og knytte denne til smartkontrakter på blokkjeden. Veksten i kryptosektoren skaper en stadig større etterspørsel for on-chain data.

Orakler som MeFi og de man får tilgang til via Chainlink (LINK) og andre nettverk er svært viktige for utviklere for at de skal kunne oppnå god sikkerhet og autentisitet.

For MDT er hovedmålet å bringe desentraliserte datadelingstjenester til markedsplassene. Straks dette økosystemet er på plass håper teamet at bruken av dette innen DeFi vil hjelpe prosjekter med å oppnå mainstream adopsjon.

MDT ønsker også å utforske mulighetene for å gi utviklere av desentraliserte applikasjoner (dApps) tilgang til nøkkeldata som økonomiske rapporter, derivater og børshandlede fond (ETF-er).

«Data er kapitalmarkedenes superkraft. Dersom DeFi skal bli mainstream, så er DeFi-innovasjoner og dApps nødt til å være tilknyttet den eksterne konteksten,» sa MDTs med-grunnlegger Heatherm Huang i en uttalelse .

Ifølge han er plattformens MeFi-tjeneste som «Bloomberg på en blokkjede», med sine svært gode sikkerhetsprotokoller gjør den det enkelt for brukerne å skifte mellom on-chain smartkontrakter og off-chain kapitalmarkeder.