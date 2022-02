Den meksikanske milliardæren tror BTC-prisen vil stige på lang sikt, og sier på Twitter at de som "kjøper og holder" på sine eiendeler vil "takke ham senere."

Bitcoin falt til laveste nivå på $37 300 på mandag før den kom seg litt over $38k.





Ricardo Salinas Pliego, den tredje rikeste meksikanske milliardæren, har sagt at den nåværende nedgangen i Bitcoin-priser bør benyttes for å kjøpe mer BTC og ikke selge.

Ifølge milliardæren, når prisene faller slik som Bitcoins siste fall under $40 000, er det på tide å laste opp mer av kryptovalutaen. Investorer, bemerket han i en tweet, vil komme bedre ut av det ved å holde enn å selge.

Salinas, grunnleggeren av Mexicos nest største TV-kringkaster TV Azteca og forretningskonglomeratet Grupo Salinas bemerket :

" Du må kjøpe bitcoin (fortsett å kjøpe når prisen er lav), og så er det bare å holde BTC-en din, glem å selge … stol på meg, du kommer til å takke meg senere ."

Salinas har vært optimistisk om Bitcoin før, og bemerket i desember 2021 at fiat-penger var «falske» og «papirløgner».

Bitcoin-prisen faller under $38k

Milliardærens kommentarer kommer på et tidspunkt Bitcoin har sett sin verdi falle de siste ukene etter at en rekyl ikke klarte å samle fart for å ta Bitcoin over 45 000 dollar. I skrivende stund handles kryptovalutaen nær $38 780, med intradagpriser som stiger fra laveste nivå på $37 300.

Returen over $38 000 fører Bitcoin inn i en viktig støtte-motstandssone som analytikerne følger nøye med.

I følge den pseudonyme traderen Credible Crypto, kan det bli en humpete uke for BTC-USD, men en oppløsning på konsolideringen er mulig. Hvis ikke, bemerket han, er det sannsynlig at BTC vil tape på $36 200 og sannsynligvis ugyldiggjøre oppsidescenarioet.

“ Kommer til å bli en treg uke da vi er klemt mellom nøkkelstøtte (38-39k) og nøkkelmotstand på 41-42k. Jeg mistenker at vi går litt mellom disse to nivåene, men til slutt løser denne konsolideringen på oppsiden. Hard ugyldiggjøring for denne ideen er et trykk på 36,2k. "