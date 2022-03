Meme-myntmani: Disse 3 myntene kan gjøre deg rik

Mange mennesker har tjent millioner på meme-mynter. Dette er kryptoaktiva som har gått fra null til milliarder av dollar i markedsverdi på svært kort tid. Det er derfor forståelig hvis du tenker på å investere i meme-mynter. Disse myntene har vanligvis følgende funksjoner:

Stort sett spekulative eiendeler som har svært liten underliggende verdi.

Meme-mynter er utsatt for høye nivåer av volatilitet.

Hvem som helst kan bokstavelig talt lansere en meme-mynt fra hvor som helst.

I tilfelle du ønsker å bli rik på meme-mynter, er det noen få mynter du kan sjekke ut akkurat nå.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) er en meme-mynt som ser ut til å bare koke under overflaten. Det er en av de meme-myntene som også ser ut som den har mye potensial for suksess.

Dessuten, når du ser på prishandlingen, ser du en veldig undervurdert meme-mynt som fortsetter å få mye dekning på sosiale medier. I skrivende stund handlet FLOKI for $0,00003295 med en markedsverdi på $300 millioner.

SafeMoon (SAFEMOON)

Selv om den har eksistert en stund, har ikke SafeMoon (SAFEMOON) oppnådd det potensialet vi tror den kan. I stedet har mynten stort sett holdt seg stødig. Men det er en sjanse for at den kan eksplodere i fremtiden.

Akkurat nå handles SafeMoon til en markedsverdi på rundt 350 millioner dollar. Vi sier ikke at den kan nå 20 milliarder dollar som Shiba Inu og andre, er det fortsatt mye rom for flere gevinster. Det er definitivt en mynt å følge med.

Looser coin (LOWB)